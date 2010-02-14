Home Senza categoria Blugeo Colorno: larga vittoria a Badia

Blugeo Colorno: larga vittoria a Badia

di Redazione 14/02/2010

Seconda vittoria consecutiva per il Blugeo Rugby Colorno che espugna per 45 – 14 il campo dello Zhermack Badia al termine di una partita mai in discussione. I biancorossi tornano al secondo posto in classifica, a pari merito con Noceto, sconfitto in casa dalla Lazio quarta in classifica. Guida Mogliano, vittorioso in casa contro Firenze, prossimo avversario dei colornesi, con 2 punti di vantaggio. I ragazzi di Michele Mordacci e Cristian Prestera hanno mostrato un gran rugby facendo valere tutta la propria superiorità in mischia chiusa e in touche, superiorità che ha permesso ai biancorossi di gestire bene il possesso dell’ovale per poi aprire al largo per i propri trequarti. Parte subito forte il Blugeo Rugby Colorno che vuole mettere subito in discesa la partita e segna due mete nei primi sedici minuti, entrambi al termine di due ottime azioni degli avanti. Al 9’ è Pascu a segnare la meta dopo una bella maul in avanzamento, mentre sette minuti dopo è Privitera che corona il lavoro del pacchetto di mischia. Canale trasforma entrambe le segnature e fissa il risultato sul 14 – 0 per gli ospiti. I padroni di casa provano a reagire e trovano la meta, trasformata da Brussolo, con Zanirato al 27’, ma è solo un episodio. I biancorossi, infatti, riprendono subito il comando delle operazioni e chiudono la partita prima dell’intervallo con due mete del centro Spadaro. Canale, precisissimo al piede, le trasforma entrambe per il 28 – 7 a favore dei colornesi che chiude la prima frazione. Nella ripresa è sempre il Blugeo Rugby Colorno a tenere in mano il pallino del gioco. I ragazzi di Mordacci e Prestera rallentano un po’ il ritmo, ma trovano ancora due mete. Al 7’ è ancora Privitera a finalizzare il lavoro degli avanti, mentre al 19’ è Cook, appena entrato, a segnare una meta. Canale non sbaglia le due trasformazioni e realizza anche un calcio piazzato alla 30’. A tempo scaduto Brussolo realizza la meta, che lui stesso trasforma, per il 45 – 14 finale. Domenica 21 febbraio il Blugeo Rugby Colorno affronterà il Giunti Firenze al G. Maini di Colorno, una partita importantissima per il proseguo della stagione. Marcatori: 9' m Pascu - tf Canale; 16' m Privitera - tf Canale; 27' m Zanirato - tf Brussolo; 32' m Spadaro - tf Canale; 40' m Spadaro - Canale. St: 7' m Privitera - tf Canale; 19' m Cook - tf Canale; 30' cp Canale; 41' m Brussolo - tf Brussolo Zhermack Badia Polesine: Zarattini, Venturi, Flagiello (st 3' Barion), Tinazzo, Pagliarini, Brussolo, Zanirato (st 20' Pultrone), White, Ronconi, Oliviero, Marchetto (pt 33' De Gaspari), Michelotto, Colombo (st 35' Masiero), Guglielmo, Brancalion. All. Pierpaolo Tellarini Blugeo Rugby Colorno: Iemmi, Cantusci, Hughson, Spadaro (st 15' Cook), Terzi (st 3' Varrella), Canale, Brandizzi (st 9' Bressons), Da Lisca (st 9' Grimaldi), Stead, Pascu, Nicol, Lopez, Golfetti (st 18' Turroni), Privitera (st 18' Zani), Tripodi. Non entrati: Russo e Luna Allenatori: Michele Mordacci e Cristian Prestera Arbitro: Matteo Liperini di Livorno Note: gdl Enrico Zucchi di Livorno e Marcello Panarese di Arezzo. Uomo partita: Canale

