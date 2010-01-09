Blugeo Rugby Colorno: a Mogliano in campo per la vetta
di Redazione
09/01/2010
A quasi un mese di distanza dall’ultima partita giocata, torna in campo il Blugeo Rugby Colorno, che domenica 10 gennaio sarò ospite del Marchiol Mogliano in una partita che vale la vetta della classifica. Infatti, le due squadre occupano rispettivamente la seconda e la prima posizione, distanziate da un solo punto. I veneti di Eugenio hanno perso, così come i biancorossi, solo due partite. la prima proprio contro la squadra di Michele Mordacci e Cristian Prestera che, nell’incontro di apertura del campionato, ha sconfitto il Mogliano per 22 – 16 al G. Maini di Colorno. I trevigiani, squadra molto forte e con una buona linea di trequarti, vorranno sicuramente restituire il favore ai colornesi. Il Blugeo Rugby Colorno scenderà invece in campo determinato a cancellare la sconfitta nel derby con Noceto e a riprendere la sua corsa. I biancorossi vorranno sicuramente riprendersi anche il primato in classifica e mettere qualche punto fra sé e un avversario molto pericoloso. I convocati: Michele Bellingeri, Marco Brandizzi, Matthew Bressons, Alejandro Canale, Umberto Cantusci, Ross Cook, Alessandro Da Lisca, Vittorio Golfetti, Wayne Hughson, Michele Iemmi, Elia Lauri, Francisco Lopez, Stephen Nicol, Marco Palumbo, Liviu Pascu, Raffaele Privitera, Claudio Russo, Claudio Spadaro, Daniel Stead, Flavio Tripodi, Damiano Vedrani, Federico Zani, Mtteo Zitelli
Articolo Precedente
La Vibu Noceto vince contro un tonico S. Donà. Vince a Roma anche la U20
Articolo Successivo
La presidente della Femi-Cz Rugby Rovigo fa chiarezza
Redazione