Blugeo Rugby Colorno: grande vittoria contro la capolista

Bella vittoria delche con un’ottima prova di carattere batte la Mantovani Lazio e si porta a soli tre punti dalla vetta, ora occupata dai capitolini e dal Noceto. Gli ospiti partono subito forte e passano in vantaggio al 3’ grazie a un calcio piazzato da posizione difficile trasformato da Sulpis, alla fine autore di tutti i punti dei biancocelesti. I ragazzi direstano concentrati e continuano a muovere la palla alla ricerca del varco giusto, varco trovato al 15’ da, abile a raccogliere un buon calcio a scavalcare die a schiacciare l’ovale in mezzo ai pali.trasforma per il 7 – 3. I primi 20 minuti della prima frazione sono tutti di marca biancorossa. I padroni di casa sono superiori in touche e in mischia chiusa, non consentendo ai laziali di avere palloni puliti da giocare, quando non li rubano. Al 18’ la seconda meta colornese, segnata daa seguito di un’ottima azione corale partita da una touche sul lato destro del campo con l’ovale vinto senza problemi e subito allargato fino all’estremo biancorosso che schiaccia sulla bandierina.trasforma ancora e porta i suoi avanti 14 – 3. Al 22’ l’arbitro concede un calcio piazzato sulla linea di metà campo e Sulpis trasforma. Ilcontinua a mantenere il pallino del gioco cercando di tenere il ritmo elevato, mentre la Lazio cerca di rallentarlo. Al 35’ sull’unica vera azione pericolosa biancoceleste, arriva la meta degli ospiti, propiziata da una corsa a tagliare il campo dell’ex Manu, abile a evitare alcuni tentativi di placcaggio e a creare un sovrannumero al largo. I biancorossi commettono un fallo che la Lazio batte velocemente e Sulpis riesce ad andare in meta. Lo stesso centro biancoceleste trasforma per il 14 – 13 che chiude la prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa hanno la possibilità di allungare ancora con, che però sbagli di poco un calcio piazzato da posizione difficile. Non sbaglia, invece, Sulpis, 4 su 4 alla fine per lui, che due minuti dopo centra i pali per il secondo vantaggio di giornata degli ospiti (14 – 16). Sul calcio di ripresa del gioco i laziali commettono un in avanti che regala una mischia ai biancorossi su cui la Lazio commette fallo.piazza e riporta il17 – 16. La partita è molto aperta con belle azioni da parte di tutte e due le squadre, ma sono sempre i padroni di casa ad avere l’iniziativa, mentre gli ospiti contrattaccano. Al 17’ mettono ancora punti a referto i ragazzi di. Azione costruita ancora partendo da un’ottima palla conquistata in touche,prende un bel buco e ricicla per, i biancocelesti commettono fallo ecentra i pali per il 20 – 16. I biancorossi continuano a giocare cercando la marcatura per chiudere la partita e alla mezz’ora avrebbe la possibilità di allontanarsi ancora un po’ nel punteggio ma, da posizione difficile non riesce a centrare i pali. Gli ultimi cinque minuti la Lazio, con la forza dell’orgoglio, si butta all’attacco per cercare la vittoria, ma la difesa colornese è attentissima e non concede nessuna possibilità agli ospiti. A fine gara è stato premiato come Man of the Match il pilone biancorosso, autore, come anche i suoi compagni del pacchetto di mischia, di un’ottima partita. Adesso la pausa dovuta alla Pasqua, poi, l’11 aprile, trasferta a Livorno. Altra partita fondamentale in chiave play off. Marcatori: 3’ pt. C.P. Sulpis; 15’ pt. meta Grimaldi, trasf. Canale; 18’ pt. meta Cook, trasf. Canale; 22’ pt. C.P. Sulpis; 35’ pt. meta Sulpis, trasf. Sulpis; 7’ st. C.P. Sulpis; 9’ st. C.P. Cook; 17’ st. C.P. Cook: Cook, Cantusci, Hughson, Spadaro, Palumbo, Canale, Brandizzi (16’ st Bressons), Stead, Pascu, Zitelli (29’ st Vedrani), Grimaldi, Lopez, Golfetti (13’ st Turroni), Privitera, Tripodi Non entrati: Russo, Zani, Luna, Terzi, Bellingeri Allenatori: Mordacci e Prestera Mantovani Lazio: De Angelis, Molaioli, Sulpis, Manu (2’ – 5’ pt temporanea Rota; 29’ st Rota), Bonavolontà, Gargiullo, Gentile (32’ st Giangrande), Mannucci (21’ st Pelizzari), Ventricelli, Nitoglia, Zamboni Garavelli (12’ st Nardi), Siddons, Garfagnoli (21’ st Pettinari), Jimenez (32’ st Ricci), Cannone Non entrati: Ricci, Vivaldi, Giangrande, Orabona Allenatori: Esposito e Jimenez Arbitro: Marrama di Padova