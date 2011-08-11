Loading...

BOCCHINO E BORTOLAMI, REAZIONI ALL'ANNUNCIO DEL XV DELL'ITALRUGBY

11/08/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] BOCCHINO: âCONTRO IL GIAPPONE DALLâINIZIO PER DIMOSTRARE QUELLO CHE VALGOâ BORTOLAMI: âGIAPPONE AGGRESSIVO E DINAMICO, DOVREMO DARE ORDINE ALLA GARAâ Cesena â Gli ultimi mesi, per Riccardo Bocchino, hanno riservato piÃ¹ di una sorpresa. Dopo una stagione difficile in Magners League con gli Aironi ed il 6 Nazioni guardato lontano dal campo, il giovane mediano dâapertura viterbese formatosi presso lâAccademia FIR di Tirrenia ha conquistato prima un posto nei trentasei pre-convocati del CT Nick Mallett, poi ha convinto il tecnico sudafricano ad inserirlo nella lista dei trenta Azzurri convocati per i Mondiali di settembre in Nuova Zelanda ed adesso Ã¨ atteso, sabato sera al âManuzziâ di Cesena contro il Giappone, dal suo esordio da titolare nel primo dei due test estivi in preparazione alla rassegna iridata. Per il ventitrenne mediano dâapertura cresciuto nella Capitolina, dopo pochi spezzoni di partita nelle sue sei precedenti apparizioni con la Nazionale Maggiore, Ã¨ tempo di indossare per la prima volta la maglia numero dieci in un test internazionale dopo una positiva esperienza con lâItalia âAâ, in giugno, nella Churchill Cup: âNon mi aspettavo di partire titolare, Ã¨ una grande emozione, un infinito piacere. So che sarÃ  un esame molto impegnativo, spero di far bene. Il CT mi ha chiesto di gestire con calma le fasi di gioco â spiega Bocchino â dare sicurezza agli avanti, non eccedere con le iniziative individualiâ.    Intervista a Riccardo Bocchino - 11 agosto 2011 ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-riccardo-bocchino ) by federugby ( http://soundcloud.com/federugby ) âIndossare la maglia numero dieci, per un giovane italiano, comporta sempre grandi responsabilitÃ  ma me le assumo volentieri. PorterÃ² in campo tutta la gioia e lâentusiasmo che derivano dal ricoprire il ruolo di apertura per il mio Paese: le ultime due stagioni sono state difficili per me, ho voglia di dimostrare qualcosa sabato seraâ. Per un giovane alla sua âprimaâ da titolare, un veterano che ritorna dallâinizio dopo essersi riconquistato il posto in Nazionale con una convincente Churchill Cup. Marco Bortolami, insieme a Mauro Bergamasco, taglierÃ  sabato il traguardo delle ottantacinque presenze e lo farÃ , curiosamente, contro il tecnico che gli affidÃ² per primo i gradi di capitano dellâItalia, indossati trentasette volte dal seconda linea padovano: âSono felice di essere tornato, e sicuramente Ã¨ curioso che il mio rientro in squadra avvenga contro il Giappone di Kirwan. Ma, alla fine, quella di sabato sarÃ  per me una partita come le altreâ commenta Bortolami. âAbbiamo lavorato duro, sabato sera potrÃ  essere un poâ dura visti i carichi di lavoro svolti sino a qui ma, per quanto riguarda le rimesse laterali, mi auguro che il lavoro di riorganizzazione che abbiamo svolto insieme al tecnico degli avanti Orlandi ed a Van Zyl inizi da subito a dare buoni fruttiâ. âTroveremo un Giappone aggressivo, presente sul campo, molto dinamico e sono sicuro che il nostri avversari muoveranno molto il pallone per cercare di evitare il piÃ¹ possibile la sfida diretta con la nostra mischia. Noi dovremo dare ordine alla partita, giocare un rugby semplice, imporre i nostri punti fortiâ. âAbbiamo una mediana giovane â conclude Bortolami â che sabato avrÃ  una grande responsabilitÃ : Ã¨ importante che Gori e Bocchino si esprimano nel migliore dei modi, dando i tempi giusti alla squadra. Ma sono due ragazzi di talento, hanno lavorato sodo in questo mese e mezzo di preparazione ai Mondiali, hanno le idee chiare su quello che devono fare e credo che tutti insieme potremo fare una partita consistenteâ.  Â  Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SQUADRA NAZIONALE - CESENA 12/13 AGOSTO

E' JARED BARRY IL NUOVO NUMERO OTTO DELLA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

