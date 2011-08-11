BOCCHINO E BORTOLAMI, REAZIONI ALL'ANNUNCIO DEL XV DELL'ITALRUGBY
di Redazione
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] BOCCHINO: âCONTRO IL GIAPPONE DALLâINIZIO PER DIMOSTRARE QUELLO CHE VALGOâ BORTOLAMI: âGIAPPONE AGGRESSIVO E DINAMICO, DOVREMO DARE ORDINE ALLA GARAâ Cesena â Gli ultimi mesi, per Riccardo Bocchino, hanno riservato piÃ¹ di una sorpresa. Dopo una stagione difficile in Magners League con gli Aironi ed il 6 Nazioni guardato lontano dal campo, il giovane mediano dâapertura viterbese formatosi presso lâAccademia FIR di Tirrenia ha conquistato prima un posto nei trentasei pre-convocati del CT Nick Mallett, poi ha convinto il tecnico sudafricano ad inserirlo nella lista dei trenta Azzurri convocati per i Mondiali di settembre in Nuova Zelanda ed adesso Ã¨ atteso, sabato sera al âManuzziâ di Cesena contro il Giappone, dal suo esordio da titolare nel primo dei due test estivi in preparazione alla rassegna iridata. Per il ventitrenne mediano dâapertura cresciuto nella Capitolina, dopo pochi spezzoni di partita nelle sue sei precedenti apparizioni con la Nazionale Maggiore, Ã¨ tempo di indossare per la prima volta la maglia numero dieci in un test internazionale dopo una positiva esperienza con lâItalia âAâ, in giugno, nella Churchill Cup: âNon mi aspettavo di partire titolare, Ã¨ una grande emozione, un infinito piacere. So che sarÃ un esame molto impegnativo, spero di far bene. Il CT mi ha chiesto di gestire con calma le fasi di gioco â spiega Bocchino â dare sicurezza agli avanti, non eccedere con le iniziative individualiâ. Intervista a Riccardo Bocchino - 11 agosto 2011 ( http://soundcloud.com/federugby/intervista-a-riccardo-bocchino ) by federugby ( http://soundcloud.com/federugby ) âIndossare la maglia numero dieci, per un giovane italiano, comporta sempre grandi responsabilitÃ ma me le assumo volentieri. PorterÃ² in campo tutta la gioia e lâentusiasmo che derivano dal ricoprire il ruolo di apertura per il mio Paese: le ultime due stagioni sono state difficili per me, ho voglia di dimostrare qualcosa sabato seraâ. Per un giovane alla sua âprimaâ da titolare, un veterano che ritorna dallâinizio dopo essersi riconquistato il posto in Nazionale con una convincente Churchill Cup. Marco Bortolami, insieme a Mauro Bergamasco, taglierÃ sabato il traguardo delle ottantacinque presenze e lo farÃ , curiosamente, contro il tecnico che gli affidÃ² per primo i gradi di capitano dellâItalia, indossati trentasette volte dal seconda linea padovano: âSono felice di essere tornato, e sicuramente Ã¨ curioso che il mio rientro in squadra avvenga contro il Giappone di Kirwan. Ma, alla fine, quella di sabato sarÃ per me una partita come le altreâ commenta Bortolami. âAbbiamo lavorato duro, sabato sera potrÃ essere un poâ dura visti i carichi di lavoro svolti sino a qui ma, per quanto riguarda le rimesse laterali, mi auguro che il lavoro di riorganizzazione che abbiamo svolto insieme al tecnico degli avanti Orlandi ed a Van Zyl inizi da subito a dare buoni fruttiâ. âTroveremo un Giappone aggressivo, presente sul campo, molto dinamico e sono sicuro che il nostri avversari muoveranno molto il pallone per cercare di evitare il piÃ¹ possibile la sfida diretta con la nostra mischia. Noi dovremo dare ordine alla partita, giocare un rugby semplice, imporre i nostri punti fortiâ. âAbbiamo una mediana giovane â conclude Bortolami â che sabato avrÃ una grande responsabilitÃ : Ã¨ importante che Gori e Bocchino si esprimano nel migliore dei modi, dando i tempi giusti alla squadra. Ma sono due ragazzi di talento, hanno lavorato sodo in questo mese e mezzo di preparazione ai Mondiali, hanno le idee chiare su quello che devono fare e credo che tutti insieme potremo fare una partita consistenteâ. Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
