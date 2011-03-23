Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

BOLLETTINO MEDICO &acirc;

Redazione Avatar

di Redazione

23/03/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
BOLLETTINO MEDICO – LUCIANO ORQUERA Roma – Luciano Orquera, mediano d’apertura della Nazionale Italiana Rugby e del Brive (Top14), verrà sottoposto lunedì 28 marzo, presso il centro di traumatologia dello sport dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, ad intervento chirurgico alla caviglia sinistra a seguito di un trauma distorsivo-contusivo con interessamento capsulo-legamentoso riportato nel match di sabato 19 marzo contro la Scozia. L’intervento verrà diretto dal Prof. Herbert Schoenhuber in collaborazione con i medici della Squadra Nazionale. I tempi di recupero funzionale sono stimati in novanta-centoventi giorni. _
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII GIORNATA

Articolo Successivo

MALLETT ANCORA ALLA GUIDA DEI BARBARIANS PER GLI ANNIVERSARI DI RICHMOND E BEDFORD

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019