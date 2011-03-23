BOLLETTINO MEDICO &acirc;

BOLLETTINO MEDICO â
di Redazione
23/03/2011
BOLLETTINO MEDICO – LUCIANO ORQUERA Roma – Luciano Orquera, mediano d’apertura della Nazionale Italiana Rugby e del Brive (Top14), verrà sottoposto lunedì 28 marzo, presso il centro di traumatologia dello sport dell’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano, ad intervento chirurgico alla caviglia sinistra a seguito di un trauma distorsivo-contusivo con interessamento capsulo-legamentoso riportato nel match di sabato 19 marzo contro la Scozia. L’intervento verrà diretto dal Prof. Herbert Schoenhuber in collaborazione con i medici della Squadra Nazionale. I tempi di recupero funzionale sono stimati in novanta-centoventi giorni. _
