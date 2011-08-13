Home Senza categoria BOLLETTINO MEDICO SALVATORE PERUGINI

BOLLETTINO MEDICO SALVATORE PERUGINI

di Redazione 13/08/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] BOLLETTINO MEDICO – SALVATORE PERUGINI Cesena - Il pilone sinistro della Nazionale e degli MPS Aironi Salvatore Perugini (80 caps) ha riportato un trauma muscolare durante l'allenamento di rifinitura di venerdì sera a Cesena. Il giocatore é stato sottoposto ad ecografia e risonanza magnetica presso l'Ospedale di Cesena e gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento del bicipite femorale sinistro la cui entità verrà rivalutata nella giornata di mercoledì 17 agosto, al termine della fase acuta. In attesa di conoscere l’evolvere del quadro clinico del giocatore, a partire da domani domenica 14 agosto sarà aggregato al gruppo il pilone sinistro degli MPS Aironi Alberto De Marchi (esordiente). Salvatore Perugini rimane convocato con la Squadra Nazionale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp