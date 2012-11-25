Home Senza categoria BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE - ANDREA LO CICERO/MIRCO BERGAMASCO

di Redazione 25/11/2012

BOLLETTINO MEDICO SQUADRA NAZIONALE – ANDREA LO CICERO/MIRCO BERGAMASCO Firenze – Nel corso del Cariparma Test Match Italia v Australia disputato ieri pomeriggio allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze il pilone della Nazionale Italiana Rugby e del Racing Metro-Paris Andrea Lo Cicero ha riportato un trauma all’emitorace sinistro con frattura della nona e decima costa, complicato da pregresse fratture costali multiple indagate con TAC ed ecografia addominale presso l’Ospedale Careggi di Firenze. I tempi di recupero sono stimati in quarantacinque giorni. L’ala della Nazionale Italiana Rugby e del Racing-Metro Paris Mirco Bergamasco ha riportato la frattura pluriframmentaria scomposta della rotula del ginocchio sinistro ed è stato sottoposto ieri sera ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi presso il CTO di Firenze. L’intervento, a cui ha assistito il medico della Nazionale dott. Roberto Pozzoni, è stato eseguito dal dott. Giron in collaborazione con il professor Buzzi. L’esame clinico e strumentale non ha evidenziato lesioni delle strutture capsulo-legamentose del ginocchio, l’intervento è perfettamente riuscito ed i tempi di recupero stimabili in quattro-cinque mesi.

