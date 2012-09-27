bozza comunicato
LA VEA FEMI-CZ RITORNA AL BATTAGLINI E CONTRO LA MANTOVANI LAZIO DEBUTTA GERBER
Dopo la vittoriosa trasferta di Parma, esordio casalingo, sabato 29 alle ore 16,00, per una Vea Femi-CZ che vuole mostrare al proprio pubblico i miglioramenti che si sono visti nel secondo tempo di sabato scorso.
Il tecnico Paul Roux chiede ai suoi giocatori di aumentare il ritmo e, nello stesso tempo, di dare continuità al gioco senza la frenesia di concludere subito lazione.
Per mantenere un possesso efficace i punti dincontro vanno affrontati con decisione dal portatore di palla, mentre i compagni in sostegno devono preoccuparsi di fare una pulizia immediata che consenta di giocare in velocità e tenendo lontana la pressione avversaria.
La difesa deve essere organizzata ed avanzante sia per bloccare la progressione degli avversari che per creare le condizioni di recupero della palla che determinano le più pericolose situazioni di gioco.
Debutta sabato, fin dal primo minuto, il nuovo arrivo Rayno Gerber che è chiamato a dare il suo contributo di tecnica ed esperienza per costruire una mischia in grado di alimentare il gioco di tutta la squadra.
Il giocatore è atteso con curiosità dallambiente rodigino, ma lo staff tecnico di via Alfieri ha già ricevuto unottima impressione dal pilone sudafricano che ha partecipato attivamente agli allenamenti di questa settimana.
Linserimento nel gioco di squadra necessita di un periodo di affiatamento che la partecipazione alle partite ufficiali può solo migliorare.
Per sabato è annunciata la seguente probabile formazione:
Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Ferro, Tumiati; Gerber, Mahoney, Quaglio. A disposizione Gatto, Lombardi, Ceglie, Pierini, Ciochina, Calabrese, Zorzi, Pavanello.
