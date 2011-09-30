Torna in campo il Rugby Banco di Brescia

Domenica 2 ottobre Rugby Banco di Brescia vs Livorno Rugby arb. Sandri (Trieste) Ore 15.30 Stadio Alo Invernici - Brescia Presentata ieri alla stampa nella splendida cornice di Santa Giulia, museo della Città da poco inserito nei patrimoni mondiali dell'Unesco, la Prima Squadra del Rugby Banco di Brescia è pronta ad affrontare il nuovo campionato. Il Rugby Banco di Brescia conferma buona parte della rosa della passata stagione, si rafforza con molti importanti inserimenti dal settore giovanile e due nuovi stranieri (Groenewald e Jericevich). Fin dalla prima gara ll XV di via della Maggia scenderà in campo con una formazione miscela di esperienza e gioventù sapientemente creata dal Coach Molinari coadiuvato da Jorge Prezioso, saranno 4 i giocatori classe 1993 che esordiranno in Serie A1 già per la partita (Miglietti, Squizzato, Romano e Cogoli), cresciuti rugbisticamente nelle giovanili del Rugby Brescia e Rugby Fiumicello. è una forte emozione per questi ragazzi, come dichiara Matteo Squizzato: " Sono super agitato, sono stato teso prima di ogni test match con la Prima Squadra ma questa volta e più importante e sono conscio delle mie responsabilità. Cerco sempre di dare il massimo quando gioco ma domenica mi impegnerò più del 100% per una buona prestazione e sono certo che sia così per tutti i miei compagni. Ci siamo preparati bene nell'ultimo mese e le partite giocate hanno evidenziato i nostri problemi e ci hanno permesso di lavorare e cercare di risolverli. Abbiamo creato il nostro gioco, che non è perfetto ma credo che quando avremo assimilato tutti gli automatismi potremo essere molto competitivi. Affronteremo il Livorno sapendo che sarà un incontro difficile, ci siamo allenati con cura e cercheremo di giocare al largo sapendo che loro anticipano sempre molto. Se riusciremo a mettere in campo la tattica indicata dall'allenatore faremo di certo una bella figura". Una tattica e una preparazione ad hoc per questo incontro, come spiega Piero Molinari: "Ci attendiamo un Livorno dinamico e combattivo su tutti i palloni. Dovremo fare il possibile per giocare, fin dai primi minuti, con grande rigore tattico i palloni a disposizione. I ragazzi hanno preparato al meglio l'incontro ed è palpabile la voglia di partire con il piede giusto. Scegliere l'elenco dei convocati ha comportato parecchio tempo e riflessioni, molte scelte non erano e non sono scontate: possiamo infatti contare, in diversi ruoli, su alternative molto valide. Credo che ciò possa essere considerato un pregio ed anche un merito di questo gruppo". con Quaranta, Castiglia, Gandolfi in fase di recupero e Ferretti, Fazzari e Savoldelli indisponibili per infortunio ecco la probabile formazione in attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sera: 1 BERGAMINI Andrea 2 AZZINI Stefano 3 CHERUBINI Alessandro 4 MIGLIETTI Davide 5 PEDRAZZANI Nicola 6 ROMANO Mattia 7 RIZZOTTO Matteo (Cap) 8 GROENEWALD Lambert 9 PREZIOSO Jorge Luis 10 JERICEVICH Tane 11 BONIFAZI Alberto 12 SQUIZZATO Matteo 13 GABBA Michele 14 LOCATELLI Mattia 15 MASGOUTIERRE Alberto 16 DAMASCO Luca 17 ROMANO Daniele 18 ANSELMI Fabio Silvano 19 POLA Giacomo 20 SCOTUZZI Enrico 21 BONARI Marco 22 SECCHI VILLA Luigi 23 COGOLI Alessandro Osservano un turno di riposo per turn-over: Bosio, Cairo, Cerri, Cuello, Mastrocola, Pollonini, Secchi Villa Giovanbattista, Trevisani, Volpari, Ye Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa - www.rugbybrescia.it - [email protected] - cell 3332134542