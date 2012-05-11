Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

BRUNEL DOMANI IN VISITA AL MEYER DI FIRENZE

Redazione Avatar

di Redazione

11/05/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
BRUNEL DOMANI IN VISITA AL MEYER DI FIRENZE IL CT NEL POMERIGGIO A PRATO PER LA PRIMA FINALE DI ECCELLENZA Firenze – Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Jacques Brunel, accompagnato dal Presidente del Comitato Toscano della FIR Riccardo Bonaccorsi, visiterà domani alle ore 11.00 l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, di cui già sono ambasciatori gli Azzurri Sergio Parisse, Gonzalo Canale e Martin Castrogiovanni. Ad accogliere il CT il direttore generale della struttura, Tommaso Langiano, presidente della Fondazione Meyer. Brunel saluterà i giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico e, nel pomeriggio, sarà al “Chersoni” di Prato per assistere alla prima gara della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA, DOMANI A PRATO LA PRIMA GARA DI FINALE

Articolo Successivo

ANNUNCIO CONVOCATI SQUADRA NAZIONALE - 14 MAGGIO 2012

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019