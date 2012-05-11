Home Senza categoria BRUNEL DOMANI IN VISITA AL MEYER DI FIRENZE

di Redazione 11/05/2012

BRUNEL DOMANI IN VISITA AL MEYER DI FIRENZE IL CT NEL POMERIGGIO A PRATO PER LA PRIMA FINALE DI ECCELLENZA Firenze – Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Jacques Brunel, accompagnato dal Presidente del Comitato Toscano della FIR Riccardo Bonaccorsi, visiterà domani alle ore 11.00 l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, di cui già sono ambasciatori gli Azzurri Sergio Parisse, Gonzalo Canale e Martin Castrogiovanni. Ad accogliere il CT il direttore generale della struttura, Tommaso Langiano, presidente della Fondazione Meyer. Brunel saluterà i giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico e, nel pomeriggio, sarà al “Chersoni” di Prato per assistere alla prima gara della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza tra Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano.

