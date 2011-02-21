Brutta sconfitta per la Gran Sasso Rugby

Per vedere la gallery cliccare sull'immagine

20 febbraio 2011: Brutta partita e una sconfitta per il Gran Sasso in casa del Benevento. Si conclude 13 a 11 con due mete di cui una trasformata per la squadra di casa e due calci piazzati (di del Pinto) e una meta di D'Ovidio per il Gran Sasso. Una partita tesa caratterizzata da molte mischie in cui ha prevalso il Benevento e da un atteggiamento poco convinto e combattivo dei ragazzi del Gran Sasso. "Il Benevento ha meritato di vincere credendoci fino alla fine".Commenta il coach del Gran Sasso. Prossima partita (la sedicesima di campionato) il 6 marzo in casa. Ancora uno stop del campionato di B.PRIMAVERA RUGBY - AUTO SONIA AVEZZANO 17 – 34 (0-5) ASD PALERMO -m COLLEFERRO RUGBY UFC 13 – 09 (4-1) RUGBY FRASCATI - SALENTO 12 RUGBY TREPUZZI 32 – 22 (5-0) ASD RUGBY RIETI - NERONIANA RUGBY ANZIO 16 – 12 (4-1) US RUGBY BENEVENTO -13 – 11 (4-1) POINT BET RUGBY SEGNI - AP PARTENOPE RUGBY 17 – 17 (2-2) Classifica: Avezzano punti 67; Frascati punti 57; Segni punti 53; Colleferro punti 46; Partenope Napoli punti 41; Palermo punti 37;; Neroniana Anzio punti 34; Rieti punti 24; Benevento Rugby punti17; Primavera punti 12; Salento punti 10.