Brutta sconfitta per la Gran Sasso Rugby

21/02/2011

Per vedere la gallery cliccare sull'immagine 20 febbraio 2011: Brutta partita e una sconfitta per il Gran Sasso in casa del Benevento. Si conclude 13 a 11 con due mete di cui una trasformata per la squadra di casa e due calci piazzati (di del Pinto) e una meta di D'Ovidio per il Gran Sasso. Una partita tesa caratterizzata da molte mischie in cui ha prevalso il Benevento e da un atteggiamento poco convinto e combattivo dei ragazzi del Gran Sasso. "Il Benevento ha meritato di vincere credendoci fino alla fine".Commenta il coach del Gran Sasso. Prossima partita (la sedicesima di campionato) il 6 marzo in casa. Ancora uno stop del campionato di B. Campionato Serie B – Girone 4 – XV Giornata - 20.2.2011 – ore 14:30 PRIMAVERA RUGBY  - AUTO SONIA AVEZZANO   17 – 34  (0-5) ASD PALERMO  -m COLLEFERRO RUGBY UFC  13 – 09  (4-1) RUGBY FRASCATI  - SALENTO 12 RUGBY TREPUZZI   32 – 22 (5-0) ASD RUGBY RIETI  - NERONIANA RUGBY ANZIO   16 – 12  (4-1) US RUGBY BENEVENTO  - ASD GRAN SASSO 13 – 11  (4-1) POINT BET RUGBY SEGNI  - AP PARTENOPE RUGBY   17 – 17  (2-2) Classifica: Avezzano punti 67; Frascati punti 57; Segni punti 53;  Colleferro punti 46; Partenope Napoli  punti 41; Palermo punti 37;  Gran Sasso punti 35;   Neroniana Anzio punti 34; Rieti punti 24; Benevento Rugby punti17; Primavera punti 12; Salento punti 10.
