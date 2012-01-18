Home Senza categoria BUONE NOTIZIE DALL'INFERMERIA

BUONE NOTIZIE DALL'INFERMERIA

di Redazione 18/01/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 69 del 18.01.2012 BUONE NOTIZIE DALL'INFERMERIA Dopo il rientro, nelle ultime due settimane, di Montauriol, anche Andrea BACCHETTI è a disposizione dopo le radiografie di controllo che hanno confermato la guarigione della frattura riportata il 20.11.11. Dall'infermeria della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta arrivano, inoltre, buone notizie che confermano l'andamento positivo dei percorsi di guarigione degli altri atleti infortunati e ora sulla via del recupero. SCHOLTZ è stato sottoposto a controllo ortopedico da parte del dott. Rovini: il giocatore prosegue il trattamento riabilitativo e tra 10 giorni inizierà a correre ZORZI è stato visitato dal dott. Nardacchione: il ginocchio ha recuperato la completa articolarità e tra 2 mesi è prevista la ripresa della corsa. Anche MARZOLLA ha riportato un buon recupero della funzionalità della spalla sinistra e la ripresa del contatto è prevista tra 2 mesi Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp