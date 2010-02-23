Caffè Vergnano diventa fornitore ufficiale della Femi-Cz Rugby Rovigo
di Redazione
23/02/2010
La famiglia degli sponsor della Femi-Cz Rugby Rovigo si allarga. La società è lieta di annunciare che un partner importante come Caffè Vergnano è diventato fornitore ufficiale della squadra. La storica azienda piemontese, che dal 1882 si occupa della lavorazione e commercializzazione del caffè, ha sigliato con la Rugby Rovigo un accordo pluriennale con una partnership che si salderà in due stagioni. Con uno stabilimento di 8.000 metri quadrati e 11 linee di produzione Caffè Vergnano mira oggi allo sviluppo di una catena di punti vendita e torrefazione unica nel suo genere. Con più di 40 negozi sparsi nelle più importanti città in Italia e all’Estero, tra cui Torino, Milano, Monaco di Baviera, Nizza e Londra, e migliaia di bar che offrono ogni giorno ai propri clienti il suo inconfondibile aroma, Caffè Vergnano è diventato punto di riferimento anche per lo sport. L’azienda, che tra i suoi testimonial vanta nientemento che l’attore Dustin Hoffman, è impegnata in moltissime sponsorizzazioni. Storica quella al Giro d’Italia di ciclsimo, importantissima quella della nazionale italiana di calcio per i prossimi Mondiali in Sudafrica. E ora anche la Rugby Rovigo potrà contare sul fondamentale supporto di Caffè Vergnano, che anche grazie alla squadra rossoblu otterrà ancora maggiore visibilità. In occasione degli incontri allo stadio Battaglini, infatti, saranno presenti cartelli pubblicitari e promozionali riservati al nuovo sponsor; inoltre l’azienda piemontese otterrà ancora maggiore visibilità web grazie al sito www.rugbyrovigo.com che dedica un’ampia sezione a tutti i propri sponsor. Per quanto riguarda gli eventi sarà organizzato un Caffè Vergnano Sponsor Day nel corso del quale sarà allestita un’importante attività di promozione dedicata al nuovo partner, saranno presenti promoter, sarà possibile tastare e valutare la qualità del prodotto attraverso attività di sampling, sarà allestita una scenografia apposita e saranno invitati altri partner, clienti e fornitori per promuovere entrembe realtà, quella sportiva e quella aziendale, nello stesso grande evento. Inoltre al termine di ogni incontro il man of the match sarà premiato da uno degli uomini di punta dell’azienda e Caffè Vergnano otterrà la qualifica di forinitore unico per i bar e la club house per tutta la durata del contratto. Alla Rugby Rovigo, società dalla grande storia, si affianca, quindi, un’azienda di indiscusso prestigio, per un matrimonio dall’aroma unico e indimenticabile.
