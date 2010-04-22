Calendario semifinale U18 e U16
di Redazione
22/04/2010
Di seguito i calendari dei gironi di semifinale dei Campionato Under 18 ed Under 16 “Elite”, al via il prossimo 25 aprile, che esprimeranno le due finaliste (le pirme classificate di ciascun girone) in campo il prossimo 6 giugno per l'assegnazione dei Trofei. CAMPIONATO U18 – FASE NAZIONALE MARIO LODIGIANI I° TURNO – And. 25.04.2010 – Rit. 16.05.2010 Girone 1 Rugby Calvisano – Ruggers Tarvisium Am. San Donà – MPS Viadana Girone 2 Almaviva Capitolina – Rugby Academy PlusValore Gran Parma – Pol. L’Aquila II° TURNO – 2.05.2010 – Rit. 23.05.2010 Girone 1 MPS Viadana - Rugby Calvisano Ruggers Tarvisium - Am. San Donà Girone 2 Pol. L’Aquila - Almaviva Capitolina Rugby Academy - PlusValore Gran Parma III° TURNO – 9.05.2010 – Rit. 30.05.2010 Girone 1 Rugby Calvisano - Am. San Donà Ruggers Tarvisium - MPS Viadana Girone 2 Almaviva Capitolina - PlusValore Gran Parma Rugby Academy - Pol. L’Aquila CAMPIONATO U16 – FASE NAZIONALE MARIO LODIGIANI I° TURNO – And. 25.04.2010 – Rit. 16.05.2010 Girone 1 Genova Rugby – Valsugana Padova Benetton Treviso – MPS Viadana Girone 2 Rugby Perugia - PlusValore Gran Parma Pol. Lazio Jr. – Rugby Roma II° TURNO – 2.05.2010 – Rit. 23.05.2010 Girone 1 MPS Viadana - Genova Rugby Valsugana Padova - Benetton Treviso Girone 2 PlusValore Gran Parma - Pol. Lazio Jr. Rugby Roma - Rugby Perugia III° TURNO – 9.05.2010 – Rit. 30.05.2010 Girone 1 Genova Rugby - Benetton Treviso Valsugana Padova - MPS Viadana Girone 2 Pol. Lazio Jr. - Rugby Perugia Rugby Roma - PlusValore Gran Parma
