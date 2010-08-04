Home Federazione Italiana Rugby Calendario Serie A

di Redazione 04/08/2010

La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto il calendario del Campionato Nazionale di Serie A per la stagione sportiva 2010-2011. Sono ventiquattro le squadre partecipanti suddivise nei due gironi, Girone A e Girone B. Il campionato si articolerà su due fase. La regular season, strutturata su ventidue giornate, avrà inizio il 3 ottobre per concludersi l’8 maggio (formula all’italiana e partita di andata e ritorno). Esaurita la prima fase le squadre classificate al primo, secondo e terzo posto del Girone A e la squadra prima classificata del Girone B avranno accesso alla fase play off disputando le gare di semifinali (partite di andata e ritorno il 15 e 22 maggio), con formula ad eliminazione diretta secondo il seguente schema: 1° classificata Girone 2 vs 1° classificata Girone 1 3° classificata Girone 1 vs 2° classificata Girone 1 Le vincenti delle semifinali si affronteranno il 29 maggio (campo neutro, sede da definire) per l’assegnazione del Titolo di squadra“Campione d’Italia Serie A” e per la promozione al campionato d’Eccellenza. Le squadre undicesima e dodicesima classificate del Girone B saranno direttamente retrocesse alla Serie B mentre per determinare le altre due retrocessioni si procederà ad uno spareggio retrocessione. Le squadre nona e decima classificate del Girone B e le squadre classificatesi all’undicesimo e dodicesimo posto del Girone A si incontreranno in partite di andata e ritorno con formula ad eliminazione diretta, secondo il seguente schema: 9° classificata Girone B vs 12° classificata Girone A 10° classificata Girone B vs 11° classificata Girone A La formula del campionato di Serie A prevede, al termine della stagione 2010-2011, i seguenti passaggi tra il Girone A e Girone B: - Le squadre classificatesi all’undicesimo e dodicesimo posto del Girone A passeranno al Girone B o retrocederanno in serie B in base al risultato dello spareggio retrocessione. - La squadra seconda classificata del Girone B passerà in Girone A. - La squadra prima classificata del Girone B passerà al Girone A se risulterà perdente nella fase semifinale/finaleIl primo turno della stagione 2010-2011 metterà a confronto: GIRONE A SAN GREGORIO CATANIA R. - AMAT.RUGBY MILANO 2008 UDINE RUGBY F.C. ASD - C.U.S. VERONA RUGBY RUGBY BRESCIA SSD - LIVORNO RUGBY SSD RUGBY BADIA ASD - AMAT.RUGBY SAN DONA’ FIRENZE RUGBY 1931 - G.S.FIAMME ORO R.ROMA ASD PRO RECCO RUGBY - CAMMI RUGBY CALVISANO GIRONE B PIACENZA RUGBY PROP. - ASTI RUGBY 1981 RUGBY REGGIO - RUGBY RIVIERA 2010 AMAT. SPORT CATANIA - GLADIATORI SANNITI R. CLUB VALPOLICELLA - MODENA RUGBY CLUB RUBANO RUGBY - ASD RUGBY LYONS RUGBY GRANDE MILANO - AMAT. RUGBY ALGHERO

