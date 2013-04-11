Home CALVISANO A L'AQUILA PER IL PRIMATO IN SOLITARIA

CALVISANO A L'AQUILA PER IL PRIMATO IN SOLITARIA

di Redazione 11/04/2013

Diciannovesima giornata di stagione regolare e tutto ancora da definire per il Campionato Italiano d’Eccellenza, il cui quartultimo turno si disputa

sabato 13 e domenica 14 con l’ormai immancabile posticipo domenicale in diretta alle 15.00 su Rai Sport 1: Rugby Viadana v Estra I Cavalieri Prato.

I campioni in carica del Cammi Calvisano, primi in classifica a 73 punti appaiati al Viadana, affrontano la trasferta a L’Aquila, insidiosa per la

tradizionale voglia di vincere dell’Aquila, l’obbligo per i 15 di Cavinato è la concentrazione e determinazione. Il Calvisano può dirsi ormai

certo della qualificazione alla fase finale della stagione, ma c’è ancora da giocare lo scontro diretto con Viadana (domenica 21 aprile) per avere

la garanzia del vantaggio campo nel turno di semifinale;

Dopo la vittoria sul Petrarca al Peroni Stadium, i gialloneri scaldano i motori per la trasferta al “Tommaso Fattori”. Indisponibili sono Marco

Susio, fuori dai convocati fino a fine stagione, Gabriele Morelli, infortunato alla spalla, scongiurata l’operazione chirurgica, sta lavorando con i

medici per la riabilitazione; Jacopo Salvetti, dopo la distorsione al ginocchio, sarà pronto a rientrare tra un paio di settimane; sotto

osservazione Andrea Marcato, Giacomo Brancoli e Shaun Berne. Per il resto Andrea Cavinato ha a disposizione tutti i giocatori per impostare la gara,

puntando sulla velocità.

Questa l’ipotetica formazione per l’incontro con L’Aquila: Appiani, De Jager, Vilk, Frapporti, Visentin, Griffen (cap.), Palazzani, Vunisa,

Zdrilich, Erasmus, Hehea, Gerosa, Coletti/Violi, Ferraro/Gavazzi, Scarsini. A disposizione: Violi/Coletti, Gavazzi/Ferraro, Costanzo, Andreotti,

Cicchinelli, Picone, Castello/Canavosio.







