CALVISANO A REGGIO EMILIA, LA PROBABILE FORMAZIONE

di Redazione 24/01/2013

“Occorre mantenere la stessa concentrazione delle partite di coppa” l’allenatore dei gialloneri Andrea Cavinato punta più sulla mentalità che sul fisico, per riprendere il campionato Eccellenza dopo gli ultimi incontri di Amlin Challenge Cup. “Dobbiamo andare a Reggio con la volontà di vincere e vietato prendere sotto gamba la partita”. A Calvisano non ci si può permettere di sbagliare, ora che grazie alle partite in Europa è stato preso un alto ritmo di gioco. Reduce dall’ultima trasferta ad Agen, affollata però l’infermeria, con la quale Cavinato deve fare i conti per stendere la formazione, che sabato 26 gennaio alle 14.00 scenderà in campo a Reggio Emilia. Indisponibile Susio, a riposo Castello e De Jager, da valutare le ginocchia di Griffen, Erasmus e Canavosio. In prima linea in forse Gavazzi, dopo il colpo al capo rimediato a Agen; mentre sono impegnati con la nazionale i giovani Salvetti e Andreotti. Rientra invece dopo l’infortunio alla mano Andrea Marcato. Questa l’ipotetica formazione: 15Berne,14Bergamo,13Vilk,12Picone,11Visentin,10Marcato,9Palazzani, 8Vunisa,7Scanferla(capt),6Cicchinelli,5Hehea,4Gerosa,3Costanzo, 2Morelli,1Lovotti. a disposizione: 16Gavazzi/Scarsini,24Erasmus/Beccaris,18Violi, 19Bellandi, 20Griffen, 21Frapporti, 22Appiani/Canavosio, 23Coletti

