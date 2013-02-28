CALVISANO ATTENDE LA LAZIO
di Redazione
28/02/2013
Nella terza giornata di ritorno del Campionato d’Eccellenza il match al Peroni Stadium contro la Lazio Rugby si preannuncia un incontro importante. All’andata i campioni d’Italia si sono imposti con un finale 25-30 ribaltando un 18-15 a favore dei padroni di casa, con cui si era chiuso il primo tempo. Quasi tutti disponibili in casa giallonera, fatta eccezione di Marco Susio, in recupero dopo l’intervento alla spalla, e Guglielmo Palazzani permit player in trasferta in Irlanda con la franchigia delle Zebre. La Pol. S.S. Lazio 1927 verrà a Calvisano per giocarsela e tentare di far punti, mentre il Cammi, che non perde una partita in campionato dal 23 dicembre a Viadana, continua il percorso per mantenere la sua posizione in alta classifica. A due giorni dalla partita, questa l’ipotetica formazione scelta dall’allenatore del Rugby Calvisano Andrea Cavinato per affrontare l’assalto dei biancoceleste: Appiani, Visentin, Vilk, Picone, De Jager, Marcato, Griffen (cap), Cicchinelli, Scanferla, Brancoli, Hehea, Erasmus, Costanzo, Morelli, Lovotti. A disposizione: Gavazzi, Beccaris, Violi, Vunisa, Canavosio, Frapporti, Berne, Coletti. Cammi Calvisano - Ufficio Stampa Loredana Taffelli Mob. +39.340.6095517 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )
Articolo Precedente
VIADANA RUGBY IN TRASFERTA A ROMA
Articolo Successivo
REGGIO RUGBY, LA PROBABILE FORMAZIONE PER CHE SFIDERA' MOGLIANO
Redazione