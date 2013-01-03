CALVISANO, GRIFFEN IN FORSE DOPO L'ALLENAMENTO SERALE

LA FORMAZIONE SLITTA A VENERDI' DOPO STOP DEL CAPITANO





L’anno nuovo è appena iniziato, ma il Calvisano non ha perso tempo e subito dopo i festeggiamenti di capodanno, i giocatori si sono ritrovati in

via San Michele per il primo allenamento del 2013, perché è già ora di tornare in campo dopo la pausa natalizia, che ha lasciato i gialloneri con

l’amaro in bocca, per quel 20-17 raccolto a Viadana il giorno prima della vigilia di Natale. Nel primo incontro del nuovo anno saranno i rossoblù a

dover fare i conti con la voglia di riscatto del Calvisano, squadra difficile da affrontare per il Rovigo, sia per le qualità del Cammi sia per la

necessità di recuperare il terreno perso sul campo dello Zaffanella. Saranno decisivi i punti d’incontro ed ogni scontro diretto sarà affrontato

con grande aggressività.

A meno di due giorni dalla partita Andrea Cavinato deve però fare i conti con l’infortunio in allenamento dell’ultimissimo minuto del capitano

Paul Griffen: un forte colpo alla gamba, tutto da valutare, potrebbe compromettere la disponibilità del mediano, che è sotto stretta osservazione

medica. Se l’infortunio si rivelasse serio e Griffen non potesse giocare, la formazione è ora tutta da reinventare, visto che anche Andrea Marcato

è indisponibile, ancora in fase di recupero dopo la frattura alla mano. Tutto da rifare quindi il 15, che sabato scenderà in campo contro il Rovigo;

in infermeria da valutare ci sono anche il tallonatore Gabriele Morelli con una caviglia dolorante e Andy Vilk in recupero per lo stiramento

rimediato nell’incontro con Bath.



