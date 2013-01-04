Loading...

CALVISANO, GRIFFEN RECUPERA PER LA GARA CON ROVIGO

04/01/2013

Paul Griffen stringe i denti e giocherà contro Rovigo, Andy Vilk e Gabriele Morelli sono disponibili, Vilk dal primo minuto, il tallonatore Morelli a
disposizione. Recuperati tutti i giocatori ora Andrea Cavinato può concentrarsi sulla partita di sabato 5 gennaio ore 15.00 al Peroni Stadium di
Calvisano, prima gara del 2013, contro un avversario, che verrà certamente a cercare di fare punti. Questo il quindici che scenderà in campo contro
il Rovigo:
15 Berne, 14 Canavosio, 13 Vilk, 12 Castello, 11 De Jager, 10 Griffen (capt), 9 Palazzani, 8 Vunisa, 7 Scanferla, 6 Brancoli, 5 Hehea, 4 Erasmus, 3
Costanzo, 2 Ferraro, 1 Lovotti. A disp. 16 Gavazzi, 24 Andreotti / Gerosa, 18 Morelli, 19 Cicchinelli / Salvetti, 20 Picone, 21 Appiani, 22 Bergamo /
Frapporti, 23 Violi.



