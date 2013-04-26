Loading...

CALVISANO, LA FORMAZIONE CHE FA VISITA AL ROVIGO

26/04/2013

Ultima trasferta di Regular Season per i Campioni d’Italia che affrontano il Vea Femi CZ Rugby Rovigo Delta al Battaglini, con l’unico obiettivo di portare a casa un risultato utile alla riconquista del primo posto in classifica, consapevole che il Rovigo ce la metterà tutta per chiudere bene il suo campionato. Sabato alle ore 16.00 toccherà ai quindici di Andrea Cavinato scendere in campo e raddrizzare la situazione dopo l’amara sconfitta casalinga per un solo piazzato di differenza contro il Viadana. All’andata al Peroni Stadium finì 34-23 per i gialloneri, ma a Rovigo il Calvisano ha sempre faticato molto. Questa la formazione che scenderà in campo contro il Rovigo: Berne, De Jager, Vilk, Picone, Visentin, Griffen (capt.), Palazzani, Vunisa, Brancoli/Scanferla, Cicchinelli, Hehea, Erasmus, Coletti/Costanzo, Gavazzi, Lovotti/Scarsini. A disposizione: Ferraro, Gerosa, Scarsini/Lovotti, Andreotti, Scanferla/Brancoli, Castello, Bergamo, Costanzo/Coletti. Cammi Calvisano - Ufficio Stampa Loredana Taffelli Mob. +39.340.6095517 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )  
