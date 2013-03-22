CALVISANO, LA FORMAZIONE CHE RICEVE I CAVALIERI
di Redazione
22/03/2013
Inviato da: Ufficio Stampa Cammi Calvisano
CALVISANO, LA FORMAZIONE CHE RICEVE I CAVALIERI
Andrea Cavinato: “Sto preparando la partita come preparo di solito tutte le partite, con una ricerca dei punti deboli dell’avversario e dei
nostri, per migliorare, e andare a lavorare col nostro attacco nei loro punti deboli. Certamente anche gli allenatori del Prato faranno la stessa
cosa, perciò è una partita che va studiata e analizzata e sezionata in ogni suo particolare, poi, come dico sempre, un allenatore può guardare,
analizzare, mostrare, verificare tutto, però poi, soprattutto su due squadre che si equivalgono come Calvisano e Prato, è la volontà dei giocatori,
la determinazione, lo spirito, l’abnegazione nei confronti dei propri colori e della propria maglia a fare la differenza.”
L’incontro di domenica 24 marzo ore 15.00 al Peroni Stadium tra Cammi Rugby Calvisano e Estra I Cavalieri Prato si preannuncia un match agguerrito.
Per molti motivi: perché le due squadre sono divise in classifica da soli 2 punti e, a questo punto, diventa importante non perder punti per strada;
perché la società toscana non naviga in ottime acque e ciò rende ancora più orgogliosi i Cavalieri nel dimostrare tutta la loro forza. Così la
pensa anche Paul Griffen a pochi giorni dallo scontro diretto:”Sarà come combattere contro una bestia ferita. E’ una squadra che gioca in modo
molto simile al nostro, molto fisici davanti e i trequarti che fanno la differenza. Ci aspettiamo una partita molto combattuta e difficile, ma sono
molto fiducioso che alla fine il tabellone segnapunti ce ne darà ragione.
Svuotata l’infermeria, resta in forse per l’incontro con Prato lo stiramento di Alberto Bergamo. Per il resto Andrea Cavinato ha a disposizione
tutti i giocatori per impostare la gara.
Questa la formazione che l’allenatore Andrea Cavinato manderà in campo contro I Cavalieri:Berne, Canavosio, Vilk, Castello, De Jager, Marcato,
Griffen (cap.), Vunisa, Scanferla, Cicchinelli, Hehea, Erasmus, Costanzo, Morelli, Lovotti. A disposizione:Scarsini, Beccaris, Ferraro, Zdrilich,
Palazzani, Picone, Visentin, Coletti. Arbitra l’incontro il arb. Pennè (Casalpusterlengo, LO), g.d.l. Roscini (Legnano, MI), Sorrentino (Milano),
quarto uomo: Filizzola (Trezzano sul Naviglio, MI).
Cammi Calvisano - Ufficio Stampa
Loredana Taffelli
Mob. +39.340.6095517
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )
Redazione