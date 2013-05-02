CALVISANO, LA FORMAZIONE PER L'ULTIMA DI REGULAR SEASON
di Redazione
02/05/2013
Sabato 4 giugno, calcio d’inizio alle ore 16.00, ultimo impegno di Regular Season per i gialloneri, che ospitano al Peroni Stadium il Rugby Reggio. Contro la decima in classifica (31 punti) sarà partita facile sulla carta per i Campioni d’Italia (79 punti), con la testa già proiettata alle semifinali, che attendono il Cammi Calvisano. All’andata finì 29-33 per i quindici di Cavinato. Coi conti da fare con gli infortunati Marco Susio, Gabriele Morelli e Andrea Marcato, c’è da dare respiro anche ai giocatori che hanno giocato molto. Questa l’ipotetica formazione che scenderà in campo contro il Reggio: Berne, Canavosio, Visentin, Castello, Bergamo, Griffen (capt.), Palazzani, Cicchinelli, Scanferla, Zdrilich, Beccaris, Andreotti, Violi/Coletti, Gavazzi, Scarsini. A disposizione: Ferraro, Gerosa, Salvetti/Brancoli, Picone, Frapporti/Vilk, Appiani, Coletti/Violi. Cammi Calvisano - Ufficio Stampa Loredana Taffelli Mob. +39.340.6095517 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )
Articolo Precedente
VIADANA, LA CAPOLISTA CHIUDE LA REGULAR SEASON A ROMA CONTRO LA LAZIO
Articolo Successivo
A PRATO L'ULTIMA PARTITA DELLA STAGIONE PER LE FIAMME
Redazione