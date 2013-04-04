Home CALVISANO, LA PROBABILE FORMAZIONE PER IL PETRARCA

di Redazione 04/04/2013

Spunta un raggio di sole, solo una breve tregua meteorologica, su Calvisano, dopo tanta pioggia, mentre i gialloneri, Campioni d’Italia, sono

impegnati negli allenamenti in vista dell’arrivo del Petrarca, sabato 6 aprile alle 16.00 al Peroni Stadium. Dopo la faticosa trasferta di Mogliano,

finita in pareggio sotto la pioggia battente e su un campo pesantissimo, l’attenzione è puntata sul Petrarca, una squadra sicuramente molto

motivata e determinata. “Presto per pianificare la gara”, pensa l’allenatore Andrea Cavinato, un incontro tra Cammi Rugby Calvisano e Petrarca

Padova, che si preannuncia un match agguerrito, anche perché i veneti, quarti con 57 punti, non possono permettersi di perdere terreno. Indisponibili

sono Marco Susio, in recupero dopo l’intervento alla spalla, sarà disponibile tra qualche settimana; Gabriele Morelli, infortunato alla spalla,

scongiurata l’operazione chirurgica, sta lavorando con i medici per la riabilitazione; e Jacopo Salvetti, dopo la distorsione al ginocchio, è quasi

pronto a rientrare. Per il resto Andrea Cavinato ha a disposizione tutti i giocatori per impostare la gara. Questa la possibile formazione del

Calvisano:Berne, Bergamo, Vilk, Castello, Canavosio, Marcato, Griffen (capt), Vunisa, Scanferla, Erasmus, Hehea, Beccaris, Costanzo, Ferraro, Scarsini

a disposizione: Lovotti, Andreotti, Violi, Zdrilich, Palazzani, Picone, Visentin, Gavazzi / Coletti.







Redazione