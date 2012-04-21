Home Senza categoria CALVISANO, PRATO, MOGLIANO E ROVIGO AI PLAY-OFF

CALVISANO, PRATO, MOGLIANO E ROVIGO AI PLAY-OFF

21/04/2012

ECCELLENZA, TABELLINI XVIII GIORNATA Eccellenza, XVIII giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) L’Aquila Rugby v Cammi Calvisano 17-43 (0-5) San Gregorio v Marchiol Mogliano 7-20 (0-4) Femi-CZ Vea Rovigo v Petrarca Padova Rugby Reggio v Mantovani Lazio 18-19 (1-4) Estra I Cavalieri Prato v Banca Monte Parma Crociati 17-6 (4-0) Classifica finale: Cammi Calvisano 65; Estra I Cavalieri Prato* 64; Marchiol Mogliano 58; Femi-CZ Vea Rovigo 57; Petrarca Padova 56; Mantovani Lazio 34; L’Aquila Rugby e Rugby Reggio 24; Banca Monte Parma Crociati* 21; San Gregorio Catania 16ì *quattro punti di penalizzazione Qualificate ai play-off: Cammi Calvisano, Estra I Cavalieri Prato, Marchiol Mogliano e Femi CZ Vea Rovigo Retrocessa in Serie A: San Gregorio Catania Programma semifinali andata Sabato 28 aprile, ore 17.30 Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano Domenica 29 aprile, ore 17.30 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato Programma semifinali ritorno Sabato 5 maggio, ore 17.30 Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo Domenica 6 maggio, ore 17.30 Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 21 aprile, ore 16.05 Eccellenza, XVIII giornata Estra I Cavalieri Prato v Banca Monte Parma Crociati 17 - 6 Marcatori: pt m Lupetti tr Wakarua, 35 cp Farolini, 37 cp Wakarua, 41 cp Farolini; st 87 m Ngawini tr Wakarua Estra I Cavalieri Prato: Ngawini; Vezzosi, MurgierMajstorovic, Tempestini (51 Lunardi); Wakarua, Callori Di Vignale (46 Patelli); Nifo (66 temp Ryan), Saccardo, Belardo; Kolo’Ofai (75 Cazzola), Boscolo (75 Bernini); Ryan (62 Garfagnoli), Lupetti (44 Giovanchelli), De Gregori (62 Marino). all. De Rossi A./Frati F. Banca Monte Parma Crociati: Rubini, En Naour, Enodeh (55 Damiani), Morisi, McCann, Farolini (59 Magri), Ireland, Caffini, Sciacca (82 temp Geogan), Mandelli, Gerosa (49 Fletcher), Contini (59 Ruffolo – 85 temp Coletti), Coletti (46 Tripodi), Festuccia (69 Manici), Goegan (43 Pepoli) all. Mazzariol arb. Vivarini (Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Armanini (Padova) quarto uomo: Mezzetti (Parma) Note: cielo sereno, campo allentato per la pioggia caduta nei giorni scorsi; spettatori 350 circa, ammoniti: Nifo (23), Marino (66), Pepoli (82), Goegan (85) Calciatori: Wakarua 3 su 5 (2 su 2 tr, 1 su 3 cp); Farolini 2 su 5 (2 su 5 cp) Punti conquistati: Cavalieri 4, Crociati 0 Reggio Emilia - Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 21 aprile Eccellenza, XVIII giornata Reggio Emilia Rugby - Mantovani Lazio 18-19 (pt 15-13) Marcatori: Pt 7’ mnt Castagnoli, 12’ m Rota tr Bruni, 15’ m Apperley tr Griffiths, 30’ cp Bruni, 34’ cp Bruni, 38’ cp Griffiths. St 5’ cp Griffiths, 8’ cp Bruni, 47’ cp De Kock. Reggio Emilia Rugby: Griffiths; Castagnoli, Apperley, Halse (28’-37 st Scalvi), Giannotti (39’ st Russotto); Jones, Bricoli (45’ st Ventura); Mannato, Perrone, Vaki(cap) (11’ st Delendati); Moore, Bezzi; Lanfredi (1’ st Cagna), Bigi (37’ st Scalvi), Rizzelli (42’ st Carretta). All.: Manghi/Ravazzolo Mantovani Lazio: Lo Sasso; Tagliente (11’ st De Kock), Giacometti (36’ st Rotella), Rota, Tartaglia; Bruni (14’ st Gargiullo), Gentile; Mannucci(cap), Ventricelli, Filippucci (30’ st Riccioli); Colabianchi (14’ stt Siddons), Nardi; Pietrosanti (6’ st Ryan), Fabiani (14’ st Lorenzini), Cannone. Non entrati: Torda. All.: Jimenez / De Angelis Arbitro: Matteo Liperini (Livorno) Guardalinee: Rizzo (Ferrara) e Mariotti (Ferrara) Quarto uomo: Zucchi (Livorno) Calciatori: Griffiths 0/0 (cp 0/0; tr 0/0) Reggio; Bruni 4/5 (cp 3/4; tr 1/1) e De Kock 1/1 (cp 1/1) Lazio Ammonizioni: 25’ st giallo Rizzelli (Reggio ) e Ventricelli (Lazio), 27’ st giallo Mannato (Reggio) Man of the match: Keanu Apperley (Reggio) Punti conquistati in classifica: Rugby Reggio 1 ; Mantovani Lazio 4 Spettatori: circa 1000 Nicolosi (CT), Campo Sportivo “Monti Rossi” – sabato 21 aprile 2012 Eccellenza, XVIII giornata San Gregorio Catania v Marchiol Mogliano 7-20 Marcatori: p.t.: 25’ cp Fadalti (0-3); 29’ meta Swanepoel (0-8); 40’ + 4’ meta E. Candiago (0-13); s.t.: 6’ meta Amenta, tr Pucciariello (7-13); 36’ meta Swanepoel, tr Fadalti (7-20). San Gregorio Catania: Pucciariello; Gillingham, Daupi, Valcastelli, Leonardi (10’ s.t. Giobbe); Failla, Calabrese (33’ s.t. Venturi); Doria, Amenta, P. Van der Walt (33’ s.t. J. Van der Walt); Sala, Duca (24’ s.t. Sarto); Poloni (13’ s.t. Bordonaro), Lo Faro (24’ s.t. Privitera), Gentili (14’ s.t. Suaria) all. Arancio. Mogliano: V. Candiago; Fadalti, E. Ceccato, Patrizio (13’ s.t. Cerioni), Onori; Cornwell, Endrizzi (9’ s.t. Lucchese); E. Candiago, Swanepoel, Orlando; Fuser, Maso (40’ s.t. Bocchi); A. Ceccato (40’ + 4’ s.t. Zara), Gianesini (40’ + 4’ s.t. Ceneda), Meggetto (9’ s.t. Cenedese) all. Properzi Arbitro: Mancini (Frascati). Giudici di linea: Colantonio (Roma), Rosamilia (Colleferro). Quarto uomo: Romani (Colleferro). Cartellini: 33’ p.t. giallo E. Ceccato (Mogliano). Man of the match: Swanepoel (Mogliano). Calciatori: San Gregorio Catania: Pucciariello 1/1 (c.p. 0/0, tr. 1/1) Mogliano: Fadalti 2/5 (c.p. 1/2, tr. 1/3). Note: Giornata soleggiata, temperatura intorno ai 20 °C, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 400 circa. Punti conquistati: 0-4 L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 21 aprile Eccellenza, XVIII giornata L’Aquila Rugby v Cammi Calvisano 17-43 Marcatori: P.t. 4’ mt Erasmus (0 – 5), tr Griffen (0 – 7), 25’ mt Vunisa (0 – 12), 30’ mt Frapporti (0 – 17), tr Griffen (0 – 19), 35’ mt Zaffiri, 38’ mt Frapporti (5 – 24), tr Griffen (5 – 26), 42’ mt Subrizi (10 – 26); S.t. 17’ mt Erasmus (10 – 31), tr Pavin (10 – 33), 23’ mt Visentin (10 - 38), tr Pavin (10 – 40), 35’ mt Gerber, tr Paolucci (17 – 40), 40’ cp Pavin (17 – 43). L’Aquila Rugby 1936: Del Pinto (31’ pt Panetti), Sebastiani G. (22’ st Antonelli), Lorenzetti, Di Massimo, Paolucci; Gerber, Leonardi; Di Cicco, Zaffiri, Mereghetti (31’ pt Mammana); Pegoretti (27’ st Rathore), Cialone; Colaiuda (14’ st Brandolini), De Swardt (1’ st Marchetto), Subrizi (33’ st Breglia) all. Umberto Lorenzetti Cammi Calvisano: Berne (21’ st Nicol), Bergamo, Visentin, Frapporti, Canavosio (8’ st Pavin), Griffen (8’ st Smith), Palazzani; Vunisa, Scanferla (4’ st Bellandi), Birchall; Andreotti, Erasmus (21’ st Marcato); Costanzo (21’ st Aluigi), Maistri (18’ st Zoli), Lovotti (10’ st Gavazzi). all. Cavinato arb. Sig. Roscini (Milano) g.d.l. Tomò (Roma), Borsetto (Rovigo) 4° uomo: Paluzzi (Roma) cartellini: 15’ st giallo per Subrizi (L’Aquila Rugby 1936), 30’ st giallo per Frapporti (Cammi Calvisano) man of the match: Vunisa (Cammi Calvisano) Calciatori: L’Aquila Rugby 1936 Gerber cp (0/1), tr (0/2), Paolucci tr (1/1) Cammi Calvisano Griffen tr (3/4), Pavin (2/2), cp (1/1) Note: terreno in buone condizioni, giornata fredda e ventosa, spettatori 600 circa. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del calciatore Piermario Morosini (“Bergamo nel cuore ciao Moro” lo striscione delle Brigate neroverdi) e per ricordare il papà dell’ex nero verde Alessandro Bottacchiari, scomparso lo scorso martedì. Punti conquistati in classifica: L’Aquila Rugby 1936 0 Cammi Calvisano 5 Padova, Stadio “Plebiscito” – sabato 21 aprile Eccellenza, XVIII giornata Petrarca Padova - Femi-CZ Rovigo 16-16 Marcatori: p.t. 9' m. Montauriol tr. Basson, 29' cp. Hickey, 32' cp. Basson; s.t. 3' cp. Basson, 9' m. Bortolussi tr. Hickey, 13' drop Basson, 26' cp. Hickey Petrarca Padova: Hickey, Bortolussi, Ziegler, Neethling (30' st. Bertetti), Spragg, Walsh, Travagli, Ansell, Palmer (13. st. Targa), Bezzati, Sutto (7' st. Tveraga), Cavalieri, Leso (32' st. D'Agostino), Gega, Caporello (33' st. Damiano) all. Presutti Femi-CZ Rugby Rovigo: Basson, Pavan, Pace, Pedrazzi, Bacchetti, Duca, Zanirato (14 st. Wilson), Scholtz, Cristiano (25' st. E. Lubian), Persico, Montauriol, Reato (14' pt. Tumiati), Ceglie (10' st. Lombardi), Mahoney (40' pt. Giazzon), Quaglio (32' st Boccalon) all. Roux. Man of the Match: Aaron Persico (Femi-CZ Rovigo) Punti in classifica: Petrarca 2, Rugby Rovigo 2

