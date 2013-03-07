CALVISANO PRONTO PER PARMA
di Redazione
07/03/2013
Inviato da: Ufficio Stampa Cammi Calvisano
RUGBY CALVISANO PRONTO PER PARMA
Il quindicesimo turno del campionato di Eccellenza vedrà il Calvisano in trasferta a partita nel facile (sulla carta), ma da non sottovalutare,
incontro coi Crociati, ultimi della classifica, sabato 9 marzo ore 14.00.
Dall’alto del secondo posto, a 58 punti (a un sol punto da Viadana capolista a 59, e a un sol punto dalla terza inseguitrice Prato a 57 punti), il
Cammi non pecca comunque d’umiltà, consapevole che ogni partita va affrontata con concentrazione. Il match prima dell’ultima pausa 6 Nazioni,
prima delle ultime 7 partite consecutive, potrebbe essere insidioso per i gialloneri non abituati a giocare sul sintetico. All’andata al Peroni
Stadium finì 36-10 per i Campioni d’Italia.
Tutti i giocatori sono disponibili, fatta eccezione per Marco Susio, in recupero do op l’intervento alla spalla. Da valutare le condizioni della
spalla di Morelli, il polpaccio di Costanzo e il ginocchio di Bergamo.
Questa la probabile formazione che l’allenatore Andrea Cavinato manderà sul “Campo Moletolo” di Parma contro i Crociati: Berne, De Jager, Vilk,
Frapporti, Visentin, Marcato, Griffen (capt), Cicchinelli, Scanferla, Brancoli, Gerosa, Erasmus, Costanzo, Morelli, Lovotti. A disposizione: Gavazzi,
Hehea, Violi, Vunisa, Palazzani, Picone, Canavosio, Coletti.
Arbitrerà l’incontro il Sig. Blessano (Montebelluna, TV) con i g.d.l. Rizzo (Ferrara), Brescacin (Silea, TV) e il quarto uomo: Bellinato (Villorba,
TV).
Cammi Calvisano - Ufficio Stampa
Loredana Taffelli
Mob. +39.340.6095517
@ [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.rugbycalvisano.it ( http://www.rugbycalvisano.it )
Redazione