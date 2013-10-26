[CAMMI CALVISANO] CAMMI CALVISANO, IL XV PER IL BIG MATCH CON ROVIGO
di Redazione
26/10/2013
CAMMI CALVISANO, IL XV PER IL BIG MATCH CON ROVIGO
Dopo la pausa Campionato, trascorsa a confrontarsi con le compagini francese di Brive e romena di Bucharest in Amlin Challenge Cup, il Rugby Calvisano
è alle prese con la preparazione di una tra le sfide più ostiche della stagione, quella contro Vea FemiCZ Rovigo, IV giornata d’Eccellenza, di
domenica 27 ottobre ore 15.00 al Peroni Stadium.
L'allenatore Gianluca Guidi deve fare i conti con alcuni lievi infortunati reduci dalla difficoltosa trasferta a Bucharest, come Capitano Paul Griffen
che partirà dalla panchina.
Questa la formazione “Anti-Rovigo” che scenderà in campo: De Jager, Canavosio, Vilk, Chiesa, Visentin, Haimona, Violi M., Steyn, Mbandà,
Salvetti, Hehea, Cavalieri, Costanzo ©, Panico, Lovotti. A disp. Scarsini, Beccaris, Ferraro, Scanferla, Griffen, Picone, Bergamo, Romano
