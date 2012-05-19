CAMMI CALVISANO CELEBRA TITOLO CAMPIONE D'ITALIA 2011/2012
di Redazione
19/05/2012
NOTA PER LE REDAZIONI FOTO CAMMI CALVISANO CAMPIONE D'ITALIA Cari colleghi, dal link sottostante è possibile scaricare quattro immagini in alta risoluzione della premiazione del Cammi Calvisano, Campione d'Italia 2011/2012, a seguito della finale-2 disputata questo pomeriggio allo Stadio "San Michele" di Calvisano. FOTO CAMMI CALVISANO CAMPIONE D'ITALIA Il credit è Foto Getty Images/FIR L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti,
Articolo Precedente
"LA SVOLTA A GENNAIO, GRIFFEN, MARCATO E BERNE GLI UOMINI-SQUADRA"
Articolo Successivo
PRATO BATTUTO 16-14
Redazione