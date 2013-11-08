[CAMMI CALVISANO] CONTRO REGGIO EMILIA GUIDI SCEGLIE IL TURN-OVER
di Redazione
08/11/2013
CONTRO REGGIO EMILIA GUIDI SCEGLIE IL TURN-OVER
Dovrebbe avere vita facile il Rugby Calvisano nel prossimo incontro casalingo Domenica 10 novembre fischio d’inizio ore 15.00 contro Rugby Reggio
nella VI giornata del Campionato d’Eccellenza. Dopo l’ottima prova finita 13-38 sul campo della Lazio, i gialloneri tirano le fila di questa prima
fase di inizio stagione, prima di andare a riposo per due settimane durante i Test Match dell’Italia.
Contro il Reggio l’allenatore Gianluca Guidi darà modo di riposare ai giocatori che fin’ora han sempre giocato, mandando in campo altrettanti
gialloneri più freschi, senza togliere nulla al gioco.
Questa la probabile formazione che scenderà in campo contro Reggio: Appiani, Bergamo, Vilk, Chiesa, Visentin, Griffen ©, Marcello Violi, Steyn,
Scanferla, Belardo, Beccaris, Andreotti, Costanzo, Panico, Lovotti. A disp. Romano, Zdrilich, Ferraro, Salvetti, Frapporti, Susio, Haimona, Magli
Redazione