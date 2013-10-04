Home Senza categoria [CAMMI CALVISANO] DOMENICA POSTICIPO CONTRO I CAMPIONI D'ITALIA

[CAMMI CALVISANO] DOMENICA POSTICIPO CONTRO I CAMPIONI D'ITALIA

di Redazione 04/10/2013

Domenica 6 ottobre fischio d’inizio ore 16.00 (differita Rai Sport 1 ore 17.30) allo Stadio M. Quaggia di Mogliano Veneto, dopo il riposo della

seconda giornata, il Calvisano riprende il Campionato. Si ricomincia dopo il San Donà, battuto 36-0 in casa bresciana nella prima giornata e si torna

in casa della società veneta, già affrontata in amichevole quando il Mogliano si impose sui lombardi.





Arbitrerà l’incontro il Signor Pennè (Milano), guardalinee Navarra (Udine), Cusano (Vicenza), quarto uomo Valbusa (Treviso).

I gialloneri stanno affinando la preparazione, con l’ultimo allenamento in programma per venerdì sera e la sintesi sabato pomeriggio.

Indisponibile Tommaso Castello in recupero dall’intervento al ginocchio.

Questa la probabile formazione che Gianluca Guidi manderà in campo contro il Mogliano: Haimona, De Jager, Canavosio, Vilk, Visentin, Chiesa, Griffen

©, Steyn, Mbandà, Belardo, Hehea, Cavalieri, Costanzo, Ferraro, Lovotti. A disposizione: Scarsini, Beccaris, Gavazzi, Scanferla, Violi M, Picone,

Bergamo, Romano.







