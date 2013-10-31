Loading...

[CAMMI CALVISANO] I GIALLONERI CERCANO PUNTI IN CASA DELLA LAZIO

31/10/2013

CAMMI CALVISANO, IL XV PER IL BIG MATCH CON ROVIGO

Dopo il pareggio all’ultimo minuto di domenica scorsa in casa contro il Rovigo, il Rugby Calvisano è pronto per la trasferta di Roma, dove sabato
2 novembre, fischio d’inizio ore 15.00, incontrerà la IMA Lazio Rugby nella V giornata del Campionato d’Eccellenza.
L’allenatore Gianluca Guidi punterà ad eliminare la “zona Calvisano”: quegli ultimi minuti di gara nei quali i gialloneri hanno subìto
sconfitte e pareggi nelle ultime tre/quattro partite, non riuscendo a concludere con risultato del tutto positivo.
Questa la formazione che scenderà in campo contro la Lazio: De Jager, Canavosio, Vilk, Chiesa, Visentin, Haimona, Violi M., Steyn, Salvetti, Belardo,
Hehea, Cavalieri, Costanzo ©, Ferraro, Lovotti. A disp. Scarsini, Andreotti, Gavazzi, Scanferla, Griffen, Picone, Appiani, Romano.
Arbitra l’incontro il Sig. Liperini (Livorno) coadiuvato dai guardalinee Muscio (Prato), Masetti (Arezzo), quarto uomo: Proietti (Roma).


