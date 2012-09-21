Loading...

21/09/2012

CAMMI CALVISANO, LA FORMAZIONE PER IL POSTICIPO DI DOMENICA Andrea Cavinato, tecnico del Cammi Calvisano, ha annunciato la formazione che scenderà in campo domenica 23 settembre al Peroni Stadium San Michele affrontando alle ore 15 le neopromosse Fiamme Oro nella prima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, in diretta su Rai Sport 1. “Sarà un inizio da Campioni d’Italia, ma dobbiamo partire con la concentrazione di ogni altra squadra. Le Fiamme Oro sono una squadra che non conosco, ma sicuramente verranno a Calvisano molto determinati per dimostrare la loro forza da neopromossi in massima serie. Il rugby Calvisano andrà in campo con serietà e consapevolezza delle sue qualità”. In quest’inizio di campionato restano in infermeria pezzi importanti come Griffen, Erasmus, Scanferla, Susio, Andreotti e Cicchinelli; ancora da valutare la convocazione di Marcato. Questi i quindici che Cavinato intende schierare per la prima di campionato: Berne; Bergamo, Vilk, Frapporti, De Jager; Palazzani, Picone (cap); Vunisa, Salvetti, Brancoli; Hehea, Beccaris ( v.c); Costanzo, Ferraro, Lovotti a disposizione: Gavazzi, Gerosa, Morelli, Zdrilich, Canavosio, Marcato / Visentin, Castello, Scarsini / Coletti.
