[CAMMI CALVISANO] SABATO AL PERONI STADIUM SI RIPARTE CONTRO M-THREE SAN DONA'
di Redazione
19/09/2013
CAMMI CALVISANO RIPARTE OSPITANDO M-THREE SAN DONA'
Sabato 21 settembre fischio d’inizio ore 16.00 al Peroni Stadium di Calvisano riparte l’avventura del Cammi Rugby, che punta ancora a volare molto
alto, con tanti giovani volti e un nuovo allenatore, il livornese Gianluca Guidi, ex allenatore della Nazionale italiana Under 20 con ancora negli
occhi l’ultima vittoria del Junior World Rugby Trophy, conquistando sul prato di Temuco, nel Sud del Cile, il Mondiale "B" di categoria e la
promozione nel Junior World Championship 2014 in Nuova Zelanda. Ai suoi ordini una decina di nuovi ingressi da integrare alle “vecchie forze
giallonere”, dai numeri 8 Maxime Mbandà e Braam Steyn, le aperture Kelly Haimona, Alberto Chiesa, Marcello Violi e gli avanti Nicola Belardo,
Augustin Cavalieri, Lorenzo Romano, Sami Panico e Andrea Magli. Paul Griffen ancora capitano è ormai giunto alla sua ultima stagione da giocatore e
vorrà chiudere al meglio la carriera. Il suo ultimo campionato inizierà con la sua 200esima presenza nei massimi campionati italiani.
A Calvisano si ricomincia ospitando il San Donà, squadra già affrontata circa un mese fa nella prima amichevole precampionato, quando ancora però
si era all’inizio della preparazione. Sabato sul verdissimo campo del Peroni Stadium sarà il momento della verità, per vedere i frutti degli
innesti dei nuovi giocatori, del livello di preparazione atletica, di come l’allenatore Guidi sarà riuscito ad amalgamare il gruppo, poi sarà
solo, finalmente, rugby giocato.
Arbitrerà l’incontro il Signor Liperini (Livorno), guardalinee Castagnoli (Livorno), Sorrentino (Milano), quarto uomo Pulpo (Brescia).
Indisponibili Tommaso Castello in recupero dall’intervento al ginocchio e Simon Picone con un risentimento al ginocchio.
Questa la probabile formazione che Gianluca Guidi manderà in campo contro il San Donà: De Jager, Vilk, Canavosio, Chiesa, Visentin, Haimona, Griffen
(cap), Steyn, Mbandà, Belardo, Hehea, Cavalieri, Costanzo, Ferraro, Lovotti A disposizione: Scarsini, Andreotti/Beccaris, Gavazzi, Scanferla, Violi
M, Appiani, Bergamo, Romano.
Redazione