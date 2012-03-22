Loading...

CAMMI CALVISANO

Redazione Avatar

di Redazione

22/03/2012

TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 98 del 22.03.2012 CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE INCONTRO FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA - CAMMI CALVISANO L'atteso incontro di domenica prossima richiede tutta l'attenzione della Società e dei mass media. Il Presidente Francesco Zambelli ha, pertanto, indetto una conferenza stampa che sarà tenuta venerdì 23 marzo alle ore 15,00 presso la sede sociale di via Alfieri per illustrare le iniziative previste. Saranno presenti anche il D.S. Alejandro Canale ed il tecnico Polla Roux. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
