CAMPIONATO DI ECCELLENZA 1&deg; SEMIFINALE; LA FORMAZIONE DEL ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

13/05/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA Stagione Sportiva 2010-2011 Comunicato stampa n. 102 del 13.05.2011 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 1° SEMIFINALE; LA FORMAZIONE DEL ROVIGO Alejandro Canale, Direttore Sportivo della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "L'obbiettivo dichiarato del Rovigo era l'accesso ai play-off. A questo punto per migliorare non resta che vincere la sfida dei due incontri con i Crociati Parma per accedere alla finale. I giocatori sono concentratissimi e sanno di essere padroni del proprio destino. La squadra è ben preparata e conscia che le partite si vincono dimostrando in campo rispetto per l'avversario e, soprattutto, per se stessi. I sacrifici fatti in tutta la stagione erano finalizzati ad arrivare pronti a questo momento. Nessun giocatore si è mai tirato indietro e tutti scalpitano per essere in campo. Siamo sicuri che i prescelti faranno di tutto per tornare vincitori da Parma." L'incontro, a Parma, è confermato per le 18 e 10 Questa la probabile formazione: Basson; Stanojevic, Pace, Pedrazzi, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Anouer, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney, Milani. A disposizione: Boccalon, Damiano, Golfetti, Foschi, Barion, Zanirato, Van Niekerk, Calanchini. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
