CANALE RIMPIAZZA ORQUERA SULLA PANCHINA AZZURRA PER LA RUSSIA
di Redazione
19/09/2011
[gallery] ITALIA, UN CAMBIO SULLA PANCHINA PER DOMANI: CANALE RIMPIAZZA ORQUERA Nelson (Nuova Zelanda) – Un cambio nella formazione della Nazionale Italiana Rugby che domani alle 19.30 locali (9.30 in Italia, diretta Sky Sport 2HD) affronta la Russia nella seconda giornata della Pool C della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” al Trafalgar Park di Nelson. Indisponibile il mediano d’apertura di riserva Luciano Orquera, fermato da un ginocchio dolorante, in panchina prenderà posto il centro Gonzalo Canale. La formazione dell’Italia è aggiornata come segue: 15 Andrea MASI (Aironi Rugby, 62 caps) 14 Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 6 caps) 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 9 caps)* 12 Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 23 caps) 11 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 30 caps) 10 Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 9 caps)* 9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 6 caps)* 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 80 caps) 7 Mauro BERGAMASCO (85 caps) 6 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 13 caps) 5 Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 86 caps) 4 Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 22 caps) 3 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 7 caps) 2 Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 77 caps) 1 Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 80 caps) a disposizione 16 Tommaso D’APICE (Aironi Rugby, 2 caps)* 17 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 79 caps) 18 Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 3 caps) 19 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 55 caps) 20 Pablo CANAVOSIO (Cammi Calvisano, 37 caps) 21 Gonzalo CANALE (Clermont-Auvergne, 69 caps) 22 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 13 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” di Tirrenia Head coach: Nick MALLETT
