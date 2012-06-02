Home Senza categoria CAP UFFICIALI, IERI LA PRIMA CERIMONIA DI CONSEGNA

CAP UFFICIALI, IERI LA PRIMA CERIMONIA DI CONSEGNA

di Redazione 02/06/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

CAP UFFICIALI, IERI LA PRIMA CERIMONIA DI CONSEGNA 23 AZZURRI HANNO RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO DAL PRESIDENTE DONDI Roma – L’immancabile cena che ogni anno saluta la partenza della Squadra Nazionale per il tour estivo nell’Emisfero Sud, tenutasi ieri sera nella cornice di Castello Silj, alle porte di Roma, ha visto per la prima volta la celebrazione di un rituale inedito per il movimento rugbistico italiano. Nel corso del “Rugby Event 2012”, infatti, il Presidente federale Giancarlo Dondi ha consegnato ai ventitrè Azzurri – tra i trenta convocati – ad aver già conquistato almeno una presenza con l’Italrugby il cap ufficiale della FIR che verrà d’ora innanzi offerto dalla Federazione a tutti coloro che hanno vestito o vestiranno la maglia dell’Italia in un test-match. Negli anni a venire, FIR promuoverà una serie di cerimonie analoghe a quella di ieri sera, in occasione di appuntamenti ufficiali della Nazionale o della Federazione, per consegnare il cap azzurro con ricami in oro, logo federale e numero di matricola del giocatore, a tutti i giocatori che hanno difeso l’azzurro. Tra coloro che hanno ricevuto il cap ieri sera dalle mani del Presidente Dondi il capitano dell’Italia Sergio Parisse, il seconda linea Marco Bortolami – azzurro con più apparizioni tra quelli convocati per il tour estivo con 93 caps – ed il veterano Mauro Bergamasco, da quattordici anni nel giro dell’Italrugby mentre il più giovane ed ultimo in ordine di apparizione ad aver meritato il cap è stato il centro Luca Morisi che ha esordito in febbraio contro l’Inghilterra all’Olimpico ed è l’ultimo dei 619 atleti ad aver giocato per la Nazionale. “Il cap è un tratto caratterizzante del nostro sport sin dagli albori, è segno di appartenenza ad una ristretta cerchia di atleti di alto livello e crea un importante punto di contatto tra campioni di epoche diverse. Per la Federazione, poter offrire ai propri atleti il cap ufficiale è particolarmente importante e significativo, sono orgoglioso di aver potuto consegnare di persona i primi cap ai giocatori della squadra in partenza per il tour estivo” ha dichiarato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp