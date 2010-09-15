CARIPARMA TEST MATCH 2010 A NOVEMBRE IN DIRETTA SU LA7
di Redazione
15/09/2010
CARIPARMA TEST MATCH 2010 A NOVEMBRE IN DIRETTA SU LA7 Roma - Grazie ad un accordo tra la Federazione Italiana Rugby e Telecom Italia Media, i Cariparma Test Match 2010, in programma dal 13 novembre, andranno in onda in diretta esclusiva sul canale analogico/digitale terrestre de LA7. Le grandi sfide che vedranno la Nazionale Italiana Rugby opposta alle potenze australi di Argentina (Verona, 13 novembre), Australia (Firenze, 20 novembre) ed Isole Fiji (Modena, 27 novembre) saranno dunque visibili in chiaro sull'Emittente che dal 2004 Ã¨ vicina alla Federazione ed agli Azzurri. "Siamo entusiasti di proseguire nel nostro rapporto con LA7, che porterÃ nelle case degli italiani tre impegni di altissimo livello come i Cariparma Test Match del 2010. I Pumas argentini, i Wallabies australiani e le Isole Fiji sono nell'elite del panorama rugbistico mondiale ed Ã¨ per noi motivo di vanto poter offrire a tutti i nostri sostenitori le dirette in chiaro di tre appuntamenti internazionali di tale portata. Voglio ringraziare il direttore di Rete di LA7 Lillo Tombolini, lâamministratore delegato Giovanni Stella e tutta la dirigenza di Telecom Italia Media che continua a valorizzare con forza ed entusiasmo il rugby e la Nazionale nel nostro Paese" ha dichiarato il Presidente della FIR Giancarlo Dondi. "Posso dire che il rugby azzurro Ã¨ cresciuto insieme a LA7 - afferma il Direttore di Rete Lillo Tombolini - Il nostro obiettivo Ã¨ stato, e sarÃ anche in futuro, quello di accompagnare nelle case di tutti gli italiani uno sport che ha acquisito negli ultimi anni maggiore prestigio e respiro internazionale. Un successo reso possibile grazie a un progetto di medio - lungo termine, pianificato con grande passione da tutti noi insieme alla Federazione. Un impegno portato avanti con un grande spirito di squadra cosÃ¬ com'Ã¨ nella natura e nell'anima della palla ovale. Da parte nostra, un ringraziamento al presidente Giancarlo Dondi, al quale ci legano grande stima e sincera amiciziaâ. Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
Articolo Precedente
FIR COINVOLGE GLI APPASSIONATI NELLâ
Articolo Successivo
MALLETT CONVOCA TRENTA GIOCATORI PER IL RADUNO DEL 27 SETTEMBRE A TREVISO
Redazione