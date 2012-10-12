Home Senza categoria CARIPARMA TEST MATCH 2012, I TRENTA CONVOCATI DAL CT BRUNEL

CARIPARMA TEST MATCH 2012, I TRENTA CONVOCATI DAL CT BRUNEL

di Redazione 12/10/2012

CARIPARMA TEST MATCH 2012, I TRENTA CONVOCATI DAL CT BRUNEL Roma – Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per i Cariparma Test Match 2012 che vedranno l’Italia affrontare Tonga (Brescia, 10 novembre), i Campioni del Mondo della Nuova Zelanda (Roma-Olimpico, 17 novembre) e l’Australia (Firenze, 24 novembre). I trenta Azzurri convocati si raduneranno a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, dal 21 al 24 ottobre e nuovamente dal 28 al 31 dello stesso mese. Dal 4 novembre, Parisse e compagni saranno a Brescia per preparare il primo dei tre Cariparma Test Match autunnali contro Tonga per poi rientrare a Roma in vista della sfida agli All Blacks ed infine trasferirsi a Firenze per la gara conclusiva contro l’Australia. Due gli esordienti inseriti nel gruppo: il seconda-terza linea della Benetton Treviso, Francesco Minto, già convocato per il tour estivo ma mai utilizzato a causa di un problema muscolare, ed il giovane trequarti biancoverde Tommaso Iannone, alla sua prima convocazione assoluta sotto la gestione Brunel. I trenta convocati faranno rientro ai rispettivi Club di appartenenza il 25 novembre. Questi i trenta convocati: Avanti Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 24 caps) Mauro BERGAMASCO (Zebre Rugby, 92 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 88 caps) Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 13 caps) Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 2 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps) Simone FAVARO (Benetton Treviso, 13 caps)* Joshua FURNO (Narbonne, 5 caps)* Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 30 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 45 caps) Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 2 caps) Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 95 caps) Francesco MINTO (Benetton Treviso, esordiente) Sergio PARISSE (Stade Francais, 88 caps) – capitano Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 10 caps) Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 66 caps) Trequarti Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 20 caps)* Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 87 caps) Tobias BOTES (Benetton Treviso, 5 caps) Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 17 caps) Gonzalo CANALE (La Rochelle, 77 caps) Edoardo GORI (Benetton Treviso, 16 caps) Tommaso IANNONE (Benetton Treviso, esordiente)* Andrea MASI (London Wasps, 69 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 38 caps) Luca MORISI (Benetton Treviso, 2 caps)* Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 27 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 20 caps) Giovanbattista VENDITTI (Zebre Rugby, 7 caps)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

