di Redazione 03/10/2012

CARIPARMA TEST MATCH 2012 LA7 HOST BROADCASTER DELLE SFIDE AUTUNNALI Roma - Fir e La7 hanno annunciato oggi il raggiungimento dell'accordo per la messa in onda dei Cariparma Test Match 2012 che vedranno la Nazionale Italiana Rugby impegnata nel mese di novembre contro Tonga (Brescia, 10 novembre), Nuova Zelanda (Roma Olimpico, 17 novembre) e Australia (Firenze, 24 novembre). L'emittente trasmetterà, in chiaro ed in diretta, i tre impegni degli Azzurri di Jacques Brunel nella finestra internazionale di autunno con calcio d'inizio fissato, in tutte le occasioni, alle ore 15. Il raggiungimento dell'accordo, firmato questa mattina dai vertici della FIR e de La7, è stato ufficializzato dal Presidente federale Alfredo Gavazzi e dal direttore di rete Paolo Ruffini nel corso del workshop di presentazione di Italia v Nuova Zelanda tenutosi nella rinnovata area ospitalità dello Stadio Olimpico di Roma. "Siamo felici di proseguire nel nostro rapporto con La7 - ha dichiarato il Presidente FIR Alfredo Gavazzi - e consapevoli del fondamentale potere di penetrazione dato dalla trasmissione in chiaro ed in diretta di alcuni tra i più importanti appuntamenti che vedono impegnata la Nazionale. La7 è da dieci anni vicina al nostro sport ed ha avuto un ruolo di primo piano nella promozione e nella diffusione del rugby in Italia, non posso che augurarmi che questa collaborazione possa proseguire con reciproca soddisfazione anche in futuro, contribuendo a veicolare sempre più il rugby nelle case degli italiani". "I valori del rugby - ha detto il direttore di rete de La7, Paolo Ruffini - sono gli stessi valori che si respirano nella redazione della nostra emittente e per questo motivo non possiamo che essere felici di aver raggiunto un nuovo accordo con FIR per i Cariparma Test Match 2012, che offriremo in chiaro ed in diretta al nostro pubblico. Negli anni passati il rugby su La7 ha ottenuto anche importanti riscontri di audience, come i quasi due milioni di contatti unici per Italia v Nuova Zelanda del 2009. E la presenza degli All Blacks a Roma il prossimo novembre sarà sicuramente un grande evento anche per il pubblico televisivo che da casa non farà mancare, come le decine di migliaia dello stadio, il proprio supporto agli Azzurri del rugby".

