Cariparma Test Match, 30 convocati per gli All Blacks
di Redazione
05/11/2009
Nick Mallett, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha convocato trenta giocatori per il Cariparma Test Match contro la Nuova Zelanda in programma sabato 14 novembre allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Rientrano nel gruppo, rispetto al raduno conclusosi questa mattina a Roma, il flanker Mauro Bergamasco e il centro Gonzalo Canale. La Nazionale si radunerà presso il Centro CONI di Tirrenia domenica 8 novembre. Martedì 10 la lista di giocatori per il Cariparma Test Match verrà ridotta a ventiquattro atleti. Domenica 15 novembre il Commissario Tecnico ufficializzerà una nuova lista di trenta giocatori che si raduneranno a Sacile (Pordenone) per preparare il Cariparma Test Match di sabato 21 novembre allo Stadio Friuli di Udine contro il Sudafrica, lista che verrà nuovamente ridotta a ventiquattro atleti due giorni più tardi. Per il Cariparma Test Match contro Samoa che si disputerà sabato 28 novembre allo Stadio Del Duca di Ascoli verranno convocati ventiquattro giocatori. Matias AGUERO (Saracens, 12 caps) Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, esordiente)* Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 76 caps) Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 63 caps) Kristopher BURTON (Consiag I Cavalieri Prato, 4 caps) Gonzalo CANALE (Clermont Auvergne, 49 caps) Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 59 caps) Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Viadana, 38 caps) Simone FAVARO (Rugby Parma, 2 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 10 caps) Quintin GELDENHUYS (MPS Viadana, 3 caps) Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 22 caps) Craig GOWER (Bayonne, 3 caps) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 11 caps) Fabio ONGARO (Saracens, 61 caps) Sergio PARISSE (Stade Francais, 65 caps) Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 3 caps) Salvatore PERUGINI (Bayonne, 63 caps) Simon PICONE (Benetton Treviso, 17 caps) Matteo PRATICHETTI (MPS Viadana, 19 caps) Tommaso REATO (Femi-CZ Rovigo, 9 caps) Kaine ROBERTSON (MPS Viadana, 39 caps) Ignacio ROUYET (Benetton Treviso, 4 caps) Michele SEPE (MPS Viadana, 2 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 4 caps) Josh SOLE (MPS Viadana, 38 caps) Tito TEBALDI (Pluvalore Gran Parma, 3 caps) Giovanbattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma, esordiente)* Manoa VOSAWAI (Rugby Parma, 5 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 34 caps) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
