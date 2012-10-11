CARIPARMA TEST MATCH, DOMANI IL CT BRUNEL ANNUNCIA I 30 CONVOCATI
di Redazione
11/10/2012
CARIPARMA TEST MATCH, DOMANI IL CT BRUNEL ANNUNCIA I 30 CONVOCATI Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che il Commissario Tecnico Jacques Brunel ufficializzerà nella giornata di domani venerdì 12 ottobre la lista dei trenta giocatori della Squadra Nazionale convocati per i Cariparma Test Match 2012 contro Tonga (Brescia, 10 novembre), Nuova Zelanda (Roma, 17 novembre) e Australia (Firenze, 24 novembre). La lista dei convocati verrà inviata tramite mailing list e pubblicata sul sito internet federale www.federugby.it a partire dalle ore 15.00 La Nazionale si radunerà a Roma, in preparazione ai Cariparma Test Match 2012, dal 21 al 24 e dal 28 al 31 ottobre. Successivamente la Squadra Nazionale tornerà a radunarsi il 4 novembre a Brescia in vista del primo test-match contro Tonga.
