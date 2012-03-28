CARIPARMA TEST MATCH, ITALIA v ALL BLACKS ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA
CARIPARMA TEST MATCH, ITALIA v ALL BLACKS ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA GLI AZZURRI DI BRUNEL SFIDANO I CAMPIONI DEL MONDO SABATO 17 NOVEMBRE Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato che il Cariparma Test Match tra la Squadra Nazionale e la Nuova Zelanda, Campione del Mondo in carica, si disputerà sabato 17 novembre 2012 allo Stadio Olimpico di Roma. “La partita contro gli All Blacks – ha dichiarato il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi, commentando la scelta della sede – non può che disputarsi in uno dei palcoscenici più prestigiosi dello sport mondiale e per questo, vista anche l’indisponibilità dello Stadio Giuseppe Meazza ed alla luce del successo organizzativo del recente RBS 6 Nazioni, abbiamo scelto lo Stadio Olimpico di Roma”. “Ringrazio il CONI per aver immediatamente accettato di mettere a disposizione l’impianto del Foro Italico e mi auguro che le due partite del Torneo disputate recentemente all’Olimpico possano rappresentare per noi un punto di partenza su cui costruire un nuovo, grande successo di pubblico. Sono certo che la sfida ai Campioni del Mondo, come già nel 2009, si tradurrà in un nuovo, grande manifesto del nostro sport da diffondere in tutto il Paese”. Le sedi degli altri due Cariparma Test Match in programma nel mese di novembre 2012 verranno ufficializzate a breve da FIR, che prosegue le trattative con le amministrazioni di Torino per la gara del 10 novembre contro Tonga e di Bologna per la partita del 24 novembre contro l’Australia. Dettagli su modalità e tempi della prevendita e sui prezzi dei biglietti dei Cariparma Test Match verranno resi noti quanto prima sul sito ufficiale della FIR, www.federugby.it
