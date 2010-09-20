CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v FIJI, L'ALA AZZURRA ROBERTSON AL VILLAGGIO DELLO SPORT IL 25.09
KAINE ROBERTSON AL VILLAGGIO DELLO SPORT DI MODENA L'ALA DEGLI AIRONI E DELLA NAZIONALE PRESENTA LA SFIDA DEL 27.11 AL 'BRAGLIA' Modena ' Fermato da un infortunio che lo costringerà ad assistere da bordo campo ai tre Cariparma Test Match che nel prossimo mese di novembre vedranno protagonista la Nazionale Italiana Rugby, l'ala azzurra Kaine Robertson non rinuncia a promuovere il gioco del rugby presso i pià¹ giovani. In vista della grande sfida del 27 novembre allo Stadio 'Alberto Braglia', dove l'Italrugby sbarcherà per la prima volta (www.federugby.it ( undefined/ ) e www.listicket.it ( http://www.listicket.it ) per info sulla biglietteria), il numero quattordici degli Aironi e della Nazionale sarà a Modena sabato 25 settembre per partecipare al Villaggio dello Sport, appuntamento organizzato dalla sezione locale del Centro Sportivo Italiano e che porterà il rugby, insieme a tanti altri sport, nei due principali punti di ritrovo della città , Piazza Grande e Piazza XX Settembre. Robertson incontrerà i giovani sportivi modenesi, firmerà autografi e parlerà del prossimo Cariparma Test Match contro i funamboli delle Isole Fiji, prima volta del grande rugby internazionale sul prato del 'Braglia'. Â CARIPARMA TEST MATCH ' DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER ITALIA v FIJI - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ ) - www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13
