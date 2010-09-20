CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v FIJI, L'ALA AZZURRA ROBERTSON AL VILLAGGIO DELLO SPORT IL 25.09

Loading...

20/09/2010

KAINE ROBERTSON AL VILLAGGIO DELLO SPORT DI MODENA L'ALA DEGLI AIRONI E DELLA NAZIONALE PRESENTA LA SFIDA DEL 27.11 AL 'BRAGLIA' Modena ' Fermato da un infortunio che lo costringerà  ad assistere da bordo campo ai tre Cariparma Test Match che nel prossimo mese di novembre vedranno protagonista la Nazionale Italiana Rugby, l'ala azzurra Kaine Robertson non rinuncia a promuovere il gioco del rugby presso i pià¹ giovani. In vista della grande sfida del 27 novembre allo Stadio 'Alberto Braglia', dove l'Italrugby sbarcherà  per la prima volta (www.federugby.it ( undefined/ ) e www.listicket.it ( http://www.listicket.it ) per info sulla biglietteria), il numero quattordici degli Aironi e della Nazionale sarà  a Modena sabato 25 settembre per partecipare al Villaggio dello Sport, appuntamento organizzato dalla sezione locale del Centro Sportivo Italiano e che porterà  il rugby, insieme a tanti altri sport, nei due principali punti di ritrovo della città , Piazza Grande e Piazza XX Settembre. Robertson incontrerà  i giovani sportivi modenesi, firmerà  autografi e parlerà  del prossimo Cariparma Test Match contro i funamboli delle Isole Fiji, prima volta del grande rugby internazionale sul prato del 'Braglia'. Â  CARIPARMA TEST MATCH ' DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER ITALIA v FIJI -    Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it ( http://www.listicket.it/ ) -    www.listicket.it: ( http://www.listicket.it/ ) sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito -    Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13
