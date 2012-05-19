Loading...

CARIPARMA TEST MATCH, ITALIA v TONGA A BRESCIA IL 10 NOVEMBRE

19/05/2012

CARIPARMA TEST MATCH, ITALIA v TONGA A BRESCIA IL 10 NOVEMBRE Parma – Il Consiglio Federale della FIR, riunito oggi a Parma, ha analizzato le candidature delle città che hanno manifestato interesse ad ospitare il Cariparma Test Match Italia v Tonga del prossimo 10 novembre. Il Consiglio ha deliberato di disputare l’incontro presso lo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, città dove l’Italia torna a giocare dopo l’ultima apparizione del 1989 contro la Francia A1.
