CARIPARMA TEST MATCH, ITALIA v TONGA A BRESCIA IL 10 NOVEMBRE
di Redazione
19/05/2012
CARIPARMA TEST MATCH, ITALIA v TONGA A BRESCIA IL 10 NOVEMBRE Parma – Il Consiglio Federale della FIR, riunito oggi a Parma, ha analizzato le candidature delle città che hanno manifestato interesse ad ospitare il Cariparma Test Match Italia v Tonga del prossimo 10 novembre. Il Consiglio ha deliberato di disputare l’incontro presso lo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, città dove l’Italia torna a giocare dopo l’ultima apparizione del 1989 contro la Francia A1.
