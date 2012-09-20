CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v TONGA, IL 26 SETTEMBRE VIA ALLA PREVENDITA
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v TONGA, IL 26 SETTEMBRE VIA ALLA PREVENDITA IL 10 NOVEMBRE AL RIGAMONTI DI BRESCIA IL PRIMO DEI TRE IMPEGNI AUTUNNALI Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che la prevendita per il Cariparma Test Match Italia v Tonga, primo dei tre appuntamenti autunnali che vedranno impegnata la Nazionale guidata da Jacques Brunel in programma sabato 10 novembre allo Stadio “Rigamonti” di Brescia, aprirà mercoledì 26 settembre attraverso i consueti canali di vendita LIS: - Acquisto online su www.listicket.it - Ricevitorie LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS, numero verde 892.982 Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale della biglietteria FIR ticket.federugby.it I prezzi dei biglietti per il Cariparma Test Match Italia v Tonga sono i seguenti: Interi Tribuna centrale 55€ Tribuna laterale 45€ Gradinata alta 40€ Tribuna Parterre 25€ Gradinata bassa 20€ Curva Nord 15€ Curva Sud ospiti 15€ Distinti Sud 15€ Ridotti U16/O65 Tribuna centrale 44€ Tribuna laterale 36€ Gradinata alta 32€ Tribuna Parterre 20€ Gradinata bassa 16€ Curva Nord 12€ Curva Sud ospiti 12€ Distinti Sud 12€ Ridotti Rugby Club Tribuna centrale 50€ Tribuna laterale 40€ Gradinata alta 36€ Tribuna Parterre 22€ Gradinata bassa 18€ Curva Nord 12€ Curva Sud ospiti 12€ Distinti Sud 12€
