Cariparma Test Match: nuovo logo
di Redazione
29/07/2010
Nuovi stadi e nuove città per ospitare la Nazionale Italiana Rugby nei Cariparma Test Match dell’autunno 2010, un nuovo logo per accompagnare gli Azzurri nel loro trittico autunnale contro Argentina, Australia ed Isole Fiji nel trittico internazionale di novembre. Nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby ed il main sponsor federale Cariparma, title dell’attività internazionale di novembre, il logo dei Cariparma Test Match 2010 è ispirato dalla creatività dell’architetto Flavio Figuretti dell’Ufficio Marketing FIR. Il logo, che troverà la propria naturale collocazione nella campagna di comunicazione della finestra internazionale di novembre, esprime con pochi semplici tratti la più importante ed identificativa delle skills, il passaggio al compagno pronto ad accorrere in sostegno, invitando in questo caso tutto il mondo del rugby italiano a seguire gli Azzurri nella loro avventura autunnale contro le grandi dell’Emisfero Sud. La griffe federale ricalca inoltre il tratto del pallone, qui riproposto come energia di gioco sprigionata: dalla verve della presa sull’ovale, dal dinamismo della posa inclinata, nasce l’intuizione della modernità e della forza, aspetti determinanti negli incontri di altissimo livello che aspettano Parisse e compagni nell’autunno del 2010. Il logo dei Cariparma Test Match, nelle sue varie declinazioni, può essere scaricato cliccando sul seguente link: files.me.com/acimbrico/6wrzbv Da domani, tramite i canali di vendita messi a disposizione del distributore autorizzato LIS (Lottomatica Italia Servizi), via alla prevendita dei singoli biglietti per i tre appuntamenti del grande novembre internazionale dell’Italia. I biglietti potranno essere acquistati tramite i seguenti canali: - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it - www.listicket.it: sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13 [email protected], tel. 892.982 – Fax +39 06 51962400 - Ufficio Gruppi per Rugby Club: Esclusivamente per i gruppi di minimo 13 c/o Biglietteria centrale sede FIR, Stadio Olimpico, Curva Nord. Info su www.federugby.it area biglietti-ticketing. Di seguito i prezzi dei biglietti: Italia v Argentina – sabato 13 novembre 2010 Verona, Stadio “Marcantonio Bentegodi” – ore 15.00 Poltronissima Ovest - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Poltrona Ovest - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Superiore Ovest - Intero € 65,00 ridotto U14/O65 € 52,00 Poltronissima est - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Poltrona Est - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Superiore Est - Intero € 45,00 ridotto U14/O65 € 36,00 Parterre Est - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Poltronissima Sud - Intero € 35,00 ridotto U14/O65 € 28,00 Curva Sud Inferiore - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Sud Superiore - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Parterre Sud - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Poltronissima Nord - Intero € 35,00 ridotto U14/O65 € 28,00 Curva Nord Inferiore - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Nord Superiore - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Parterre Nord - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
Italia v Australia – sabato 20 novembre 2010 Firenze, Stadio “Artemio Franchi” – ore 15.00 Tribuna Coperta (poltrona e poltroncina) - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Coperta Laterale - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Coperta Parterre - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Tribuna Maratona - Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 Tribuna Maratona Parterre - Intero € 16,00 ridotto U14/O65 € 13,00 Curva Fiesole (nord) - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Fiesole Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ferrovia (sud) - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ferrovia Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ospiti - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ospiti Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
Italia v Isole Fiji – sabato 27 novembre 2010 Modena, Stadio “Alberto Braglia” – ore 15.00 Tribuna Ovest - Intero € 55,00 ridotto U14/O65 € 44,00 (Tribunissima, Tribuna Coperta, Tribuna Scoperta) Tribuna Est - Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 (Poltronissima, Gradinata Scoperta, Distinti) Curva Sud Coperta Montagnani - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Curva Nord Ospiti - Intero € 15,00 ridotto U14/O65 € 12,00 Curvetta Nord Piscina/Ferrovia - Intero € 15,00 ridotto U14/O65 € 12,00
PROMOZIONE NAZIONALE UNICAMENTE PRESSO I PUNTI LIS: Sconto del 20% per chi acquista il biglietto per tutti e 3 gli incontri nello stesso momento. Sconto del 15% per chi acquista il biglietto per 2 dei 3 incontri nello stesso momento. Il biglietto deve avere OBBLIGATORIAMENTE lo stesso acquirente/titolare.
Italia v Australia – sabato 20 novembre 2010 Firenze, Stadio “Artemio Franchi” – ore 15.00 Tribuna Coperta (poltrona e poltroncina) - Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Coperta Laterale - Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Coperta Parterre - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Tribuna Maratona - Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 Tribuna Maratona Parterre - Intero € 16,00 ridotto U14/O65 € 13,00 Curva Fiesole (nord) - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Fiesole Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ferrovia (sud) - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ferrovia Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ospiti - Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ospiti Parterre - Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
Italia v Isole Fiji – sabato 27 novembre 2010 Modena, Stadio “Alberto Braglia” – ore 15.00 Tribuna Ovest - Intero € 55,00 ridotto U14/O65 € 44,00 (Tribunissima, Tribuna Coperta, Tribuna Scoperta) Tribuna Est - Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 (Poltronissima, Gradinata Scoperta, Distinti) Curva Sud Coperta Montagnani - Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Curva Nord Ospiti - Intero € 15,00 ridotto U14/O65 € 12,00 Curvetta Nord Piscina/Ferrovia - Intero € 15,00 ridotto U14/O65 € 12,00
PROMOZIONE NAZIONALE UNICAMENTE PRESSO I PUNTI LIS: Sconto del 20% per chi acquista il biglietto per tutti e 3 gli incontri nello stesso momento. Sconto del 15% per chi acquista il biglietto per 2 dei 3 incontri nello stesso momento. Il biglietto deve avere OBBLIGATORIAMENTE lo stesso acquirente/titolare.
Articolo Precedente
Prime sudate per il GranDucato Parma Rugby
Articolo Successivo
Primo allenamento del Petrarca Rugby
Redazione