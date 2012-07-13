CARIPARMA TEST MATCH, OGGI A FIRENZE PRIMO ATTO DI ITALIA v AUSTRALIA
di Redazione
13/07/2012
CARIPARMA TEST MATCH, OGGI A FIRENZE PRIMO ATTO DI ITALIA v AUSTRALIA Firenze - La FIR, grazie alla disponibilità del Comune di Firenze e dell’ ACF Fiorentina, ha scelto lo Stadio Franchi come sede del terzo Cariparma Test Match 2012 il 24 novembre chiuderà il trittico autunnale dell’Italrugy. Lo “stop” fiorentino sarà l’ultimo tappa dei Cariparma Test Match 2012, che porterà il XV azzurro ad affrontare un intero continente: prima le Tonga il 10 novembre a Brescia, poi la Nuova Zelanda campione del mondo il 17 novembre all’Olimpico di Roma, infine la tappa toscana contro i Wallabies. A distanza di due anni dall’ultima esibizione nel capoluogo toscano, il XV guidato dal ct Jacques Brunel torna alla Stadio Franchi per la rivincita contro l’Australia che nel 2010 superò la nostra Nazionale con il risultato di 32 a 14. I Wallabies, formazione numero due del ranking mondiale alle spalle della sola Nuova Zelanda e terzi classificati nell’ultima Coppa del Mondo, saranno l’ultimo impegno per gli azzurri neila finestra internazionale di autunno che precede l’RBS 6 Nazioni 2013 di febbraio-marzo. Oggi a presentare l’appuntamento del “Franchi” presso la sede del Comune di Firenze in Palazzo Vecchio sono intervenuto il vice-Sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, il vice-Presidente vicario della FIR Nino Saccà, il Presidente del Comitato Toscano Riccardo Bonaccorsi, Massimo Cerbai, responsabile della direzione territoriale toscana di Cariparma title sponsor degli incontri novembrini e Gian Luca Baiesi, direttore esecutivo dell'ACF Fiorentina. ”La partita sarà sicuramente un evento memorabile. Puntiamo a riempire il Franchi fino all’ultimo posto” ha dichiarato il vice-Sindaco Nardella. ”Siamo felici di poter lavorare in sinergia con il Comune di Firenze e con l’ACF Fiorentina, lo Stadio Franchi sembra fatto apposta per il rugby. Due anni fa il brutto tempo non ci aiutò, ma ciò nonostante portammo 32.000 spettatori sugli spalti. Direi che è di ottimo auspicio per il match di novembre” gli ha fatto eco il vice-presidente federale Nino Saccà. “Cariparma non può che essere entusiasta del fatto che, dopo la positiva esperienza del 2010, lo Stadio di Firenze torni ad ospitare un grande appuntamento dell’Italrugby caratterizzato ancora una volta dal proprio marchio” ha aggiunto Cerbai. I biglietti I biglietti potranno essere acquistati tramite i consueti canali messi a disposizione da FIR e Listicket (www.listicket.it) Tutte le informazioni ed i prezzi dei biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito ufficiale della FIR http://www.federugby.it e su www.listicket.it
