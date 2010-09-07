Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

CARIPARMA TEST MATCH, TUTTI I CLUB ALLO STADIO CON GLI AZZURRI

Redazione Avatar

di Redazione

07/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA 2010/2011, PRESENTATO IL CAMPIONATO DONDI: âLA RICENTUSIASMO E SPAZIO AI GIOVANI DEI VIVAIâ IACHINI: âSOGNO IL RUGBY NELLE PARROCCHIE DI TUTTA ITALIAâ Milano â Eâ partita questa mattina da Milano lâavventura dellâottantunesimo Campionato Italiano dâEccellenza, il cui calcio dâinizio Ã¨ fissato per sabato pomeriggio alle 16.10 al âBattagliniâ di Rovigo per lâanticipo tra Femi-CZ Rovigo e Marchiol Mogliano.  A presentare il massimo campionato nazionale di rugby ad una sala gremita presso lâhotel Principe di Savoia il Presidente della FIR Giancarlo Dondi, il membro giunta CONI e presidente del CSI Massimo Iachini ed il vice-direttore di Rai Sport Jacopo Volpi. âIl Campionato dâEccellenza â ha detto il Presidente Dondi, dando il benvenuto alle neopromosse Mantovani Lazio e Marchiol Mogliano ed alle neonate Crociati e GranDucato â esprime i veri valori del rugby italiano e non ho dubbi che il 2010/2011 ci offrirÃ  una stagione avvincente. Vedremo in campo molti prodotti dei nostri vivai e delle Accademie e credo che da parte delle squadre e dei giovani ci sarÃ  voglia di produrre gioco e mettersi in mostra: tagliamo il traguardo degli ottantuno campionati e questo Ã¨ motivo di orgoglio e soddisfazione, oltre che la dimostrazione che il nostro movimento Ã¨ in saluteâ. âVoglio ringraziare i Presidenti dei Club che hanno capito le rinnovate esigenze del campionato ed hanno deciso di puntare sui tanti giovani italiani di qualitÃ  espressi da tutto il movimento e credo che questo ritorno ad una maggiore italianitÃ  del campionato avrÃ  riflessi positivi anche sullâafflusso di pubblico agli incontriâ. âDa parte di alcune squadre â ha proseguito Dondi â Ã¨ pervenuta la richiesta di giocare al sabato anzichÃ© la domenica. La FIR Ã¨ disponibile a valutare queste richieste alla luce della programmazione serale delle partite di Magners Celtic League, quindi si potranno programmare incontri alle 15.00 di sabato almeno sino a quando verranno ufficializzati gli orari delle gare di ritorno della Celticâ. âVedo grande entusiasmo da parte delle SocietÃ  â ha concluso Dondi â e questo non puÃ² che essere di buon auspicio: dobbiamo avere la volontÃ  di crescere tutti assieme per il bene del nostro sport e, in questo senso, voglio ringraziare la Rai che, con le proprie telecamere, offrirÃ  al nostro campionato un importante supporto in termini di visibilitÃ  con le dirette degli incontriâ. Il Presidente del CSI Iachini, dopo aver portato il saluto del Presidente CONI Gianni Petrucci, ha sottolineato âlâammirazione del CONI e del sistema sportivo italiano per il movimento rugbistico del nostro Paese. Il fascino crescente di questa disciplina Ã¨ frutto della capacitÃ  e del coraggio di innovare della Federazione. Da presidente del CSI â ha aggiunto Iachini â sogno che nei seimila oratori dâItalia si apra unâattivitÃ  rugbistica che possa offrire ai nostri giovani dei grandi modelli educativiâ. Sabato 11 e domenica 12 settembre la parola passerÃ  al campo con la prima giornata di campionato: appuntamento alle 16.30 di sabato su Rai3 con la diretta del match tra Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, semifinalista della passata stagione, e laneopromossa Marchiol Mogliano. CALENDARIO PRIMA GIORNATA Â  I giornata and. 12.09.10 h. 16.00/ rit. 30.01.11 h. 15.00 LâAquila Rugby v GranDucato Parma CasinÃ² di Venezia v Estra I Cavalieri Prato Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v Marchiol Mogliano (sabato 11.09, h. 16.10 - diretta Rai3 h. 16.30/raisport.rai.it) Mantovani Lazio v Petrarca Padova Crociati Rugby v Futura Park Rugby Roma Â  CALENDARIO COMPLETO E DATABASE RISULTATI ECCELLENZA 2010/11 ( index.php?option=com_joomleague&func=showResultsRank&p=21&Itemid=751ã=it ) Â  Â  Â  MEDIA GUIDE CAMPIONATO ITALIANO DâECCELLENZA 2010/11 ( index.php?option=com_docman&Itemid=818&lang=it )    Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA 2010/2011, PRESENTATO IL CAMPIONATO. DONDI:&acirc;

Articolo Successivo

CARIPARMA TEST MATCH, TUTTI I CLUB ALLO STADIO CON GLI AZZURRI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019