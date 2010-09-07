CARIPARMA TEST MATCH, TUTTI I CLUB ALLO STADIO CON GLI AZZURRI
ECCELLENZA 2010/2011, PRESENTATO IL CAMPIONATO DONDI: âLA RICENTUSIASMO E SPAZIO AI GIOVANI DEI VIVAIâ IACHINI: âSOGNO IL RUGBY NELLE PARROCCHIE DI TUTTA ITALIAâ Milano â Eâ partita questa mattina da Milano lâavventura dellâottantunesimo Campionato Italiano dâEccellenza, il cui calcio dâinizio Ã¨ fissato per sabato pomeriggio alle 16.10 al âBattagliniâ di Rovigo per lâanticipo tra Femi-CZ Rovigo e Marchiol Mogliano. A presentare il massimo campionato nazionale di rugby ad una sala gremita presso lâhotel Principe di Savoia il Presidente della FIR Giancarlo Dondi, il membro giunta CONI e presidente del CSI Massimo Iachini ed il vice-direttore di Rai Sport Jacopo Volpi. âIl Campionato dâEccellenza â ha detto il Presidente Dondi, dando il benvenuto alle neopromosse Mantovani Lazio e Marchiol Mogliano ed alle neonate Crociati e GranDucato â esprime i veri valori del rugby italiano e non ho dubbi che il 2010/2011 ci offrirÃ una stagione avvincente. Vedremo in campo molti prodotti dei nostri vivai e delle Accademie e credo che da parte delle squadre e dei giovani ci sarÃ voglia di produrre gioco e mettersi in mostra: tagliamo il traguardo degli ottantuno campionati e questo Ã¨ motivo di orgoglio e soddisfazione, oltre che la dimostrazione che il nostro movimento Ã¨ in saluteâ. âVoglio ringraziare i Presidenti dei Club che hanno capito le rinnovate esigenze del campionato ed hanno deciso di puntare sui tanti giovani italiani di qualitÃ espressi da tutto il movimento e credo che questo ritorno ad una maggiore italianitÃ del campionato avrÃ riflessi positivi anche sullâafflusso di pubblico agli incontriâ. âDa parte di alcune squadre â ha proseguito Dondi â Ã¨ pervenuta la richiesta di giocare al sabato anzichÃ© la domenica. La FIR Ã¨ disponibile a valutare queste richieste alla luce della programmazione serale delle partite di Magners Celtic League, quindi si potranno programmare incontri alle 15.00 di sabato almeno sino a quando verranno ufficializzati gli orari delle gare di ritorno della Celticâ. âVedo grande entusiasmo da parte delle SocietÃ â ha concluso Dondi â e questo non puÃ² che essere di buon auspicio: dobbiamo avere la volontÃ di crescere tutti assieme per il bene del nostro sport e, in questo senso, voglio ringraziare la Rai che, con le proprie telecamere, offrirÃ al nostro campionato un importante supporto in termini di visibilitÃ con le dirette degli incontriâ. Il Presidente del CSI Iachini, dopo aver portato il saluto del Presidente CONI Gianni Petrucci, ha sottolineato âlâammirazione del CONI e del sistema sportivo italiano per il movimento rugbistico del nostro Paese. Il fascino crescente di questa disciplina Ã¨ frutto della capacitÃ e del coraggio di innovare della Federazione. Da presidente del CSI â ha aggiunto Iachini â sogno che nei seimila oratori dâItalia si apra unâattivitÃ rugbistica che possa offrire ai nostri giovani dei grandi modelli educativiâ. Sabato 11 e domenica 12 settembre la parola passerÃ al campo con la prima giornata di campionato: appuntamento alle 16.30 di sabato su Rai3 con la diretta del match tra Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, semifinalista della passata stagione, e laneopromossa Marchiol Mogliano. CALENDARIO PRIMA GIORNATA Â I giornata and. 12.09.10 h. 16.00/ rit. 30.01.11 h. 15.00 LâAquila Rugby v GranDucato Parma CasinÃ² di Venezia v Estra I Cavalieri Prato Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v Marchiol Mogliano (sabato 11.09, h. 16.10 - diretta Rai3 h. 16.30/raisport.rai.it) Mantovani Lazio v Petrarca Padova Crociati Rugby v Futura Park Rugby Roma Â CALENDARIO COMPLETO E DATABASE RISULTATI ECCELLENZA 2010/11 ( index.php?option=com_joomleague&func=showResultsRank&p=21&Itemid=751ã=it ) Â Â Â MEDIA GUIDE CAMPIONATO ITALIANO DâECCELLENZA 2010/11 ( index.php?option=com_docman&Itemid=818&lang=it ) Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
