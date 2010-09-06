Home Senza categoria CARIPARMA TEST MATCH, TUTTI I CLUB ALLO STADIO CON GLI AZZURRI

06/09/2010

CARIPARMA TEST MATCH, TUTTI I CLUB ALLO STADIO CON GLI AZZURRI AGEVOLAZIONI E SPLENDIDI GADGET PER I TEST DI NOVEMBRE PARISSE: âVOGLIAMO TUTTO IL SUPPORTO POSSIBILE DAI TIFOSI DELLA NAZIONALEâ Roma â Vestire gli stadi di azzurro, macchiando al tempo stesso con i colori della Nazionale le Club house di tutta la Penisola: Ã¨ questa la nuova iniziativa lanciata dalla Federazione Italiana Rugby in vista dei Cariparma Test Match del prossimo mese di novembre. In vista delle sfide contro Argentina (Verona, 13 novembre), Australia (Firenze, 20 novembre) e Isole Fiji (Modena, 27 novembre) la FIR attiverÃ a partire dal lunedÃ¬ 6 settembre una serie di agevolazioni legate al ticketing dei Cariparma Test Match per massimizzare il coinvolgimento delle SocietÃ affiliate in tutto il Paese, offrendo loro la possibilitÃ di assistere a costi contenuti alle tre appassionanti sfide autunnali, magari conservando un gadget firmato da Parisse e compagni come ricordo di un grande pomeriggio di sport e prendendo parte da bordo campo ad uno degli allenamenti della Nazionale. âAffrontare Argentina, Australia e Fiji nellâarco di tre settimane â ha detto il capitano della Nazionale Sergio Parisse â rappresenta il nostro primo passo di avvicinamento ai Mondiali dellâanno prossimo in Nuova Zelanda, e da parte nostra câÃ¨ tanta voglia di confermare la competitivitÃ dellâItalia contro le squadre che ci precedono nel ranking IRB. Come un anno fa contro All Blacks, Springboks e Samoa la spinta del pubblico per noi sarÃ fondamentale e per questo credo che facilitare il coinvolgimento di tutti i Club rappresenti un momento chiave nella promozione delle nostre partite. Per noi atleti Ã¨ importante sentire da vicino il sostegno dei nostri tifosi, sono sicuro che a novembre, tutti insieme, potremo puntare a traguardi ambiziosi e trovare al tempo stesso lo spazio per trascorrere dei momenti di allegria con gli allenamenti aperti al pubblicoâ. Di seguito i dettagli delle promozioni riservata alle SocietÃ affiliate (tutti i dettagli su ticket.federugby.it o allâemail

